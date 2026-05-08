Lehndorf vor Pflichtaufgabe gegen Wenden

Die Rollen vor der Begegnung sind klar verteilt. Der Lehndorfer TSV führt die Tabelle mit 55 Punkten aus 23 Spielen an und liefert sich mit dem TSV Wendezelle (52 Punkte) ein enges Rennen um die Meisterschaft. Mit 90 erzielten Treffern stellt Lehndorf weiterhin die stärkste Offensive der Liga. Der FC Wenden reist dagegen als Tabellenzehnter an. Die Gäste sammelten bislang 29 Punkte aus 23 Partien und verfügen mit 40:54 Toren über eine deutlich negative Bilanz. Der Abstand auf die unteren Plätze ist zwar vorhanden, endgültig gesichert ist die Mannschaft im Tabellenkeller jedoch noch nicht.

Lehndorf mit Offensivqualität und Rückenwind Der Tabellenführer geht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Beim 4:2-Auswärtssieg in Peine bestätigte Lehndorf zuletzt seine offensive Durchschlagskraft und blieb im Titelrennen auf Kurs. Auch der FC Wenden konnte Selbstvertrauen sammeln. Das 3:0 beim VfB Peine verschaffte der Mannschaft wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und dürfte die Gäste mit neuer Stabilität nach Lehndorf reisen lassen.