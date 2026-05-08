Lehndorf vor Pflichtaufgabe gegen Wenden

Die Rollen vor der Begegnung sind klar verteilt. Der Lehndorfer TSV führt die Tabelle mit 55 Punkten aus 23 Spielen an und liefert sich mit dem TSV Wendezelle (52 Punkte) ein enges Rennen um die Meisterschaft. Mit 90 erzielten Treffern stellt Lehndorf weiterhin die stärkste Offensive der Liga.
Der FC Wenden reist dagegen als Tabellenzehnter an. Die Gäste sammelten bislang 29 Punkte aus 23 Partien und verfügen mit 40:54 Toren über eine deutlich negative Bilanz. Der Abstand auf die unteren Plätze ist zwar vorhanden, endgültig gesichert ist die Mannschaft im Tabellenkeller jedoch noch nicht.
Lehndorf mit Offensivqualität und Rückenwind
Der Tabellenführer geht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Beim 4:2-Auswärtssieg in Peine bestätigte Lehndorf zuletzt seine offensive Durchschlagskraft und blieb im Titelrennen auf Kurs.
Auch der FC Wenden konnte Selbstvertrauen sammeln. Das 3:0 beim VfB Peine verschaffte der Mannschaft wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und dürfte die Gäste mit neuer Stabilität nach Lehndorf reisen lassen.
Das erste Aufeinandertreffen verlief eindeutig. Lehndorf gewann das Hinspiel in Wenden mit 4:0. Konradt brachte den Favoriten früh in Führung, Höhl traf doppelt, ehe Beith kurz vor der Pause den dritten Treffer erzielte.
Die Partie offenbarte bereits damals die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften: Lehndorf überzeugte durch Effizienz und Spielkontrolle, während Wenden kaum Zugriff auf das Spiel fand.
Druck im Titelrennen wächst
Für den Tabellenführer zählt im Saisonendspurt inzwischen nahezu ausschließlich das Ergebnis. Durch den konstanten Druck des TSV Wendezelle kann sich Lehndorf kaum Punktverluste erlauben. Jeder Spieltag gewinnt im Kampf um Platz eins zusätzlich an Bedeutung.
Der FC Wenden hingegen kann mit einer Außenseiterrolle in die Begegnung gehen. Die Gäste haben zuletzt gezeigt, dass sie gegen direkte Konkurrenten im unteren Tabellenbereich punkten können. Gegen den Spitzenreiter wird vor allem defensive Stabilität gefragt sein.
Die Statistik spricht eindeutig für die Gastgeber. Lehndorf erzielt im Schnitt fast vier Tore pro Spiel und verfügt über die deutlich größere individuelle Qualität. Gleichzeitig hat die Mannschaft in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie auch unter Druck konstant punktet.
Wenden dürfte daher vor allem auf Umschaltmomente und defensive Kompaktheit setzen. Alles andere als ein Heimsieg wäre angesichts der Tabellenkonstellation eine Überraschung.