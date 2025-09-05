Lehndorf vor Derby gegen Lamme: „Dieses Spiel ist größer als wir“

Wenn am Sonntag um 15 Uhr der Anpfiff bei Germania Lamme ertönt, steht für den Lehndorfer TSV weit mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. Es ist Derbyzeit in der Bezirksliga 2 Braunschweig – und wie das bei echten Derbys so ist, geht es nicht nur um sportliche Ergebnisse, sondern um Prestige, Emotionen und die ganz großen Geschichten, die den Fußball auf Kreisebene so besonders machen.

Mit breiter Brust reist der Lehndorfer TSV am Sonntag zum Derby beim TSV Germania Lamme. Vier Spiele, vier Siege, 20 erzielte Tore – die Lehndorfer sind das Maß der Dinge. Und dennoch mahnt Co-Trainer Sascha Schaumburg zur Vorsicht: „Natürlich wissen wir, dass dieses Spiel größer ist als wir“, sagt er mit Blick auf die emotionale Bedeutung des Stadtduells.

Derbycharakter, Tabellenführung, auswärtiger Schauplatz – es ist eine Konstellation mit Brisanz. Während Lehndorf mit dem optimalen Saisonstart und einem beeindruckenden Torverhältnis von 20:3 an der Spitze thront, steckt Lamme im unteren Tabellendrittel fest. Drei Punkte aus vier Partien entsprechen nicht dem eigenen Anspruch. Beim jüngsten 0:2 in Hondelage blieb das Team erneut hinter den Erwartungen zurück.

Doch gerade dieser Umstand macht den Gegner gefährlich, warnt Schaumburg: „So lange wir oben stehen, müssen wir wissen, dass uns jeder unbedingt schlagen will.“ Dass das Derby in Lamme stattfindet, erhöht laut dem Co-Trainer zusätzlich die Motivation beim Gegner: „Unsere Truppe wird wissen, dass es nur funktioniert, wenn wir keinen Zentimeter Rasen herschenken.“

Lehndorf selbst hat seine Hausaufgaben bislang souverän erledigt. Zuletzt gelang ein 6:1-Heimerfolg gegen Schlusslicht Lafferde, bei dem sich gleich fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen. Ein Indiz für die offensive Variabilität der Mannschaft von Cheftrainer Hendrik Harms und seinem Assistenten Schaumburg.

Für das Derby am Sonntag setzen die Lehndorfer auf Konstanz in der Spielvorbereitung. „Wir machen in unserer Ausrichtung nichts anders als letzte Woche“, betont Schaumburg. Dennoch ist allen Beteiligten klar: Ein Derby folgt anderen Gesetzen. Die Aufgabe lautet also, kühlen Kopf zu bewahren – und die drei Punkte an den Blitzeichenweg zu entführen.