Lehndorf verabschiedet zwei besondere Vereinsgesichter

Während Lasse Männche aufgrund seines Studiums künftig kürzertreten wird, beendet Torhüter Timo Schilling seine Laufbahn vorerst verletzungsbedingt. Zwei Abschiede, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch eines gemeinsam haben: Beide Spieler haben beim Lehndorfer TSV Eindruck hinterlassen.
Der Abschied von Lasse Männche fällt nicht endgültig aus, dennoch bedeutet er für die 1. Herrenmannschaft einen spürbaren Einschnitt. Aufgrund seines Studiums wird der Co-Kapitän in der kommenden Landesligasaison nicht mehr zum Kader der ersten Mannschaft gehören und zunächst für die zweite Mannschaft auflaufen.
Für den Lehndorfer TSV verliert die Mannschaft damit einen Spieler, der wie kaum ein anderer für den Verein steht. Männche durchlief große Teile seiner fußballerischen Ausbildung in Blau-Weiß und entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Größe innerhalb der Mannschaft.
Auch wenn ihn Verletzungen in den vergangenen Monaten immer wieder zurückwarfen, blieb sein Stellenwert innerhalb des Teams unbestritten. Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Identifikation mit dem Verein zeichneten den Mittelfeldspieler über Jahre aus. Als Co-Kapitän übernahm er Verantwortung auf und neben dem Platz und gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten der jüngeren Vereinsgeschichte.
Für den Verein überwiegt deshalb die Freude darüber, dass Männche dem TSV weiterhin erhalten bleibt – wenn auch künftig in einer anderen Rolle.
Deutlich endgültiger klingt der Abschied von Timo Schilling. Der Torhüter beendet seine Laufbahn vorerst verletzungsbedingt und zieht damit einen Schlussstrich unter eine Zeit, die von großem Pech, aber auch außergewöhnlichen Momenten geprägt war.
Vor rund eineinhalb Jahren war Schilling nach Lehndorf gewechselt. Schon früh wurde seine Zeit im Verein von schweren Verletzungen überschattet. Mehrere Handverletzungen warfen ihn immer wieder zurück und verhinderten, dass er dauerhaft auf dem Platz stehen konnte. Nach einem Sehnenabriss und einer notwendigen Operation blieb die erhoffte Rückkehr letztlich aus.
Statistisch stehen für Schilling lediglich zwei Pflichtspiele im Lehndorfer Trikot zu Buche. Doch die reine Zahl wird seiner Bedeutung kaum gerecht. In diesen beiden Einsätzen avancierte der Torhüter mit insgesamt vier gehaltenen Elfmetern zu einer Schlüsselfigur und bewahrte die zweite Mannschaft in einer schwierigen Phase vor erheblichen sportlichen Problemen.
Damit hinterließ Schilling trotz seiner kurzen Einsatzzeit einen bleibenden Eindruck. Seine Leistungen in entscheidenden Momenten machten ihn zu einer jener Figuren, die sich unabhängig von der Anzahl ihrer Spiele einen festen Platz in den Erinnerungen eines Vereins sichern.
Für den Lehndorfer TSV markieren die Abschiede von Lasse Männche und Timo Schilling das Ende eines weiteren Kapitels einer erfolgreichen Saison. Der eine bleibt dem Verein in neuer Funktion erhalten, der andere verabschiedet sich vorerst vom Fußball. Beide haben auf unterschiedliche Weise ihren Beitrag zur Geschichte des Vereins geleistet.