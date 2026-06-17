Lehndorf verabschiedet zwei besondere Vereinsgesichter Lasse Männche und Timo Schilling schlagen unterschiedliche Wege ein – beide hinterlassen bleibende Spuren beim TSV von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Während Lasse Männche aufgrund seines Studiums künftig kürzertreten wird, beendet Torhüter Timo Schilling seine Laufbahn vorerst verletzungsbedingt. Zwei Abschiede, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch eines gemeinsam haben: Beide Spieler haben beim Lehndorfer TSV Eindruck hinterlassen.

Der Abschied von Lasse Männche fällt nicht endgültig aus, dennoch bedeutet er für die 1. Herrenmannschaft einen spürbaren Einschnitt. Aufgrund seines Studiums wird der Co-Kapitän in der kommenden Landesligasaison nicht mehr zum Kader der ersten Mannschaft gehören und zunächst für die zweite Mannschaft auflaufen. Für den Lehndorfer TSV verliert die Mannschaft damit einen Spieler, der wie kaum ein anderer für den Verein steht. Männche durchlief große Teile seiner fußballerischen Ausbildung in Blau-Weiß und entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Größe innerhalb der Mannschaft.

Auch wenn ihn Verletzungen in den vergangenen Monaten immer wieder zurückwarfen, blieb sein Stellenwert innerhalb des Teams unbestritten. Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Identifikation mit dem Verein zeichneten den Mittelfeldspieler über Jahre aus. Als Co-Kapitän übernahm er Verantwortung auf und neben dem Platz und gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten der jüngeren Vereinsgeschichte. Für den Verein überwiegt deshalb die Freude darüber, dass Männche dem TSV weiterhin erhalten bleibt – wenn auch künftig in einer anderen Rolle.