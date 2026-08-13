Lehndorf und Kästorf gehen mit dem Ziel "erster Sieg" in das Duell

– Foto: Tara.Duesterhoeft

Sowohl der Lehndorfer TSV als auch der SSV Kästorf warten noch auf die ersten Punkte der neuen Saison. Vor dem direkten Duell schätzt Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg den kommenden Gegner äußerst stark ein.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf SSV Kästorf SSV Kästorf 15:00 PUSH

„Kästorf ist ein Top-3-Team und meines Erachtens ein Mitfavorit für den Aufstieg.“ Nach der Niederlage zum Auftakt erwartet er einen besonders motivierten Gegner: „Durch die Niederlage im ersten Spiel sind sie natürlich noch heißer auf die ersten drei Punkte.“ Kästorf verlor knapp 2:3 gegen Göttingen 05. Unter der Woche konnte Kästorf dann 4:0 in Schwülper im Pokal gewinnen.

Verstecken möchte sich der Aufsteiger deshalb allerdings nicht. „Wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen, etwas aus Lehndorf mitzunehmen“, kündigt Schaumburg an. Auch seine Mannschaft wartet schließlich noch auf den ersten Zähler: „Wir haben nämlich auch richtig Bock auf die ersten Punkte und hätten kein Problem damit, wenn Kästorf noch eine Woche länger auf ihre warten muss.“ Kästorfs Trainer Michele Rizzi erwartet seinerseits eine schwierige Aufgabe gegen den Aufsteiger. „Lehndorf ist ein Aufsteiger, der sich auf jeden Fall sehr gut verstärkt hat“, sagt Rizzi. Besonders die Offensive hat er dabei im Blick: „Vor allem mit drei Jungs von Acosta, die alle richtig gute Qualität haben, richtig schnell sind und oft in die Tiefe gehen."