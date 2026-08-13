Lehndorf und Kästorf gehen mit dem Ziel "erster Sieg" in das Duell

Sowohl der Lehndorfer TSV als auch der SSV Kästorf warten noch auf die ersten Punkte der neuen Saison. Vor dem direkten Duell schätzt Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg den kommenden Gegner äußerst stark ein.
„Kästorf ist ein Top-3-Team und meines Erachtens ein Mitfavorit für den Aufstieg.“ Nach der Niederlage zum Auftakt erwartet er einen besonders motivierten Gegner: „Durch die Niederlage im ersten Spiel sind sie natürlich noch heißer auf die ersten drei Punkte.“ Kästorf verlor knapp 2:3 gegen Göttingen 05. Unter der Woche konnte Kästorf dann 4:0 in Schwülper im Pokal gewinnen.
Verstecken möchte sich der Aufsteiger deshalb allerdings nicht. „Wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen, etwas aus Lehndorf mitzunehmen“, kündigt Schaumburg an. Auch seine Mannschaft wartet schließlich noch auf den ersten Zähler: „Wir haben nämlich auch richtig Bock auf die ersten Punkte und hätten kein Problem damit, wenn Kästorf noch eine Woche länger auf ihre warten muss.“
Kästorfs Trainer Michele Rizzi erwartet seinerseits eine schwierige Aufgabe gegen den Aufsteiger. „Lehndorf ist ein Aufsteiger, der sich auf jeden Fall sehr gut verstärkt hat“, sagt Rizzi. Besonders die Offensive hat er dabei im Blick: „Vor allem mit drei Jungs von Acosta, die alle richtig gute Qualität haben, richtig schnell sind und oft in die Tiefe gehen."
Eine Rolle könnten aus Sicht Rizzis zudem die Platzverhältnisse spielen. „Wir werden auch sehr wahrscheinlich auf ihrem heimischen Rasen spielen, der klein und eng ist. Da wird es viele Zweikämpfe geben.“ Zudem warnt der Kästorfer Trainer vor den Einwürfen des Gegners: „Sie spielen sehr gefährliche Einwürfe. Fast in der gesamten gegnerischen Hälfte wird immer weit eingeworfen.“
Entsprechend stellt sich Rizzi auf eine umkämpfte Begegnung ein. „Da erwartet uns auf jeden Fall ein intensives Spiel.“ Das Ziel nach der Auftaktniederlage ist dennoch eindeutig: „Wir wollen unbedingt den ersten Dreier einfahren.“
Die letzten direkten Duelle gingen an Kästorf, jedoch ist es schon eine Weile her, dass Lehndorf in der Landesliga aktiv war.
Dafür verlangt Rizzi von seiner Mannschaft vor allem körperliche Präsenz und ein zielstrebiges Spiel. „Auf diesem engen Rasen hast du wenig Zeit. Du musst sauber sein, schnell sein und sehr zielstrebig spielen.“
Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr in Lehndorf.