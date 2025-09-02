Lehndorf und Hondelage im Gleichschritt

– Foto: Friedhelm Brauner

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 bestätigen die Topteams ihre Form – im Tabellenkeller wird die Lage für Helmstedt und Lafferde bedrohlich

Lehndorfer TSV (1./12 Punkte) – SV Teutonia Gr. Lafferde (15./0 Punkte) 6:1

Lehndorf ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Dominanz aufkommen und lag nach nicht einmal einer halben Stunde mit 3:0 in Führung. Lafferde gelang lediglich der Ehrentreffer, ehe ein Eigentor und ein weiterer Treffer der Hausherren den Endstand markierten. Der Tabellenführer zeigte sich erneut torhungrig und steht nach vier Spielen bei 20 Treffern. Für Lafferde, das weiter auf den ersten Punkt und das zweite Saisontor wartet, wird die Lage zunehmend prekär.

Lehndorfer TSV – SV Teutonia Gr. Lafferde 6:1

Lehndorfer TSV: Paul-Jakob Schulze, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Nicolas Nöh, Tobias Berger (46. Lasse Männche), Julian Hieske (46. Vincent Wöbcke), Jasper Schmidt, Ole Herzig, Nicolas Konradt (46. Leon-Alexander Konradt), Fynn Höhl, Thorben Woyde - Trainer: Hendrik Boy

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark, Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Jannis Erbs, Jan-Victor Nimke, Niklas Elias Richter, Umut Salucu, Hendrik Zobjack, Tim Paul, Kevin Harms, Ismail Abdulah - Trainer: Marcus Kallmeyer

Schiedsrichter: Franka Gerstmann (Meinersen)

Tore: 1:0 Ole Herzig (6.), 2:0 Fynn Höhl (8.), 3:0 Thorben Woyde (29.), 4:0 Leon-Alexander Konradt (64.), 4:1 Hendrik Zobjack (74.), 5:1 Hendrik Zobjack (81. Eigentor), 6:1 Jascha Abrahamczik (84.) -------------------------------------------------

FC Wenden (12./3 Punkte) – FC Heeseberg (4./9 Punkte) 1:2

Heeseberg feierte den dritten Saisonsieg, profitierte dabei jedoch von einem Eigentor und musste nach einer späten Roten Karte in Unterzahl über die Zeit retten. Wenden konnte erst spät verkürzen und bleibt trotz couragierter Leistung bei drei Punkten stehen. Trainer Christian Baethge und sein Team klettern damit auf Rang vier und halten den Anschluss zur Spitze. Heesebergs Defensivleistung überzeugte trotz der Unterzahlphase.

FC Wenden – FC Heeseberg 1:2

FC Wenden: Cedric Beith, Finn-Niklas Eilers, Marcel Baschin (46. Sounde Oula), Maurice Bertram (75. Nick Stenzel), Julian Peter Brokmann (68. Peter Timm), Nick Wilde, Tobias Machus, Moritz Bernsee, Noah Raoul Kübler (71. David Knigge), Bastian Meyer (46. Marvin Wirgau) - Trainer: Tim-Niklas Duffy

FC Heeseberg: Philipp Nabel, Niklas-Torsten Wikert, Erik Mühl (94. Yannick Zachan), Niklas Gödde, Aboubacar Soumaoro, Patrick Boltz, Nico Lübbecke (75. Marcel-Dieter Hentschel), Felix Maushake, Laurin Bandermann (86. Tobias Kruschke), Alexander Schrader (73. Pascale Bittner), Fabian Romeike (60. Oliver-Lukas Nabel) - Trainer: Christian Baethge - Trainer: Maximilian Helbig

Schiedsrichter: Janik Urbach

Tore: 0:1 Alexander Schrader (12.), 0:2 Nick Wilde (38. Eigentor), 1:2 Nick Stenzel (80.)

Rot: Felix Maushake (85./FC Heeseberg/Foulspiel ) ------------------------------------------------- MTV Hondelage 1909 (2./12 Punkte) – TSV Germania Lamme (13./3 Punkte) 2:0

Hondelage bleibt weiterhin ohne Punktverlust und verteidigte die Tabellenführung mit einer reifen Leistung. Hanad Ibrahim brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in Führung, ehe Joker Jakob Märtens kurz vor Schluss den Deckel draufmachte. Lamme hielt über weite Strecken mit, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Für das Team von Dirk Schütt war es die dritte Niederlage im vierten Spiel.

MTV Hondelage 1909 – TSV Germania Lamme 2:0

MTV Hondelage 1909: Lukas Otto, Léon Benneckenstein, Jean-Pascal Slotta (84. Tim Kanngießer), Hanad Ibrahim, Jakob Märtens (90. Nicolas Courenq), Linas Benjamin Helmdach, Gian-Luca Vergien (87. Nils-Daniel Schwencke), Amed Koulibaly (90. Max Hauck), Michel Broders, Nino Lo Bianco, Niklas Gottsleben - Trainer: Rafael Schindzielorz

TSV Germania Lamme: Tom Gestwa, Grazian-Dennis Borucki, Fidan Kajolli (46. Levi Luk Rose), Florian Naumann, Henrik Amtti Werner (46. Karim El-Shaari), Erim Cakir, Felix-Benedikt Ockel (69. Matvii Kuznetsov), Erik Pöhlsen, Phillip Redl (79. Thore Fahrtmann), Prokhor Kuznetsov (33. Luis Baron), Fisnik Kajolli - Trainer: Dirk Schütt - Trainer: Thomas Heinzel

Schiedsrichter: Tom Lange

Tore: 1:0 Hanad Ibrahim (36.), 2:0 Jakob Märtens (82.) ------------------------------------------------- VfL Leiferde (11./4 Punkte) – SV Arminia Vechelde (14./3 Punkte) 5:0

Leiferde feierte im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg – und das in beeindruckender Manier. Besonders auffällig war Luca Pospiech, der zwei Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. Vechelde war defensiv überfordert und ließ sich in der zweiten Halbzeit mehrfach auskontern. Für Leiferde war es der erhoffte Befreiungsschlag, für Vechelde der nächste Rückschlag.

VfL Leiferde – SV Arminia Vechelde 5:0

VfL Leiferde: Daniel Schrader, Lars Hillebrand, Ole Jungclaus (50. Fabio Krühne), Niklas Milaszewski, Dominik Gaus, Luca Pospiech (69. Nicklas Schalow), Vincent John, Luca Blümel, Rick Kaupert, Jakub Maciej Kudanowski, Thorsten Blümel (63. Jan-Eric David) - Trainer: Tuna Bayrak

SV Arminia Vechelde: Lasse Flegel, Kai Kröhnert (55. Dennis Pasemann), Artur Bougoian, Louis Oppermann, Louis Bennett Naser Bytyqi, Jakob Beyer, Eduard Rott, Jan Thilo Steven, Elias-Ben Siedentopf, Jonas Henn (60. Kevin Müller), Felix Winter - Trainer: Dennis Pasemann

Schiedsrichter: Philipp Appel

Tore: 1:0 Luca Pospiech (21.), 2:0 Rick Kaupert (42.), 3:0 Luca Blümel (49.), 4:0 Luca Pospiech (59.), 5:0 Jan-Eric David (67.) ------------------------------------------------- SV Lauingen-Bornum (9./4 Punkte) – FC SF Rautheim (8./6 Punkte) 0:1

Rautheim entführte durch ein spätes Tor von Luis Schwember alle drei Punkte aus Lauingen-Bornum. Die Gastgeber hatten zuvor mehrere Chancen auf die Führung vergeben und standen am Ende mit leeren Händen da. Für Rautheim war es bereits der zweite Auswärtssieg der Saison. In der Tabelle schieben sich die Braunschweiger damit in die obere Tabellenhälfte.

SV Lauingen-Bornum – FC SF Rautheim 0:1

SV Lauingen-Bornum: Adrian-Flori Chinezoni, Alexander Müller, Ole-Michel Brickmann (50. Orestis Cani), Jasper Reichel (71. Daniel Junge), Dennis Evers, Johannes Weihe, Joscha Frohbart, Jannis Hüttenrauch (87. Nick Behrendt), Berke Dogan, Lukas Wuttke, Robin Jaworski - Trainer: Marcel Schoolmann

FC SF Rautheim: Jan-Erik Teresiak, Christian Sagemüller, Moritz Wohlers (73. Steve Landry Nga Kamayou), Maddox Schülke, Nils Salgmann, Benjamin William, Simon Glück (76. Ben Mierzwa), Philipp-Hendrik Schulz (93. Hugo Schildknecht), Jonas Kawalec, Max Heuermann (55. Luis Schwember), Björn Salgmann - Trainer: Karsten Schubert

Schiedsrichter: Moritz Wolf

Tore: 0:1 Luis Schwember (90.) ------------------------------------------------- FC Helmstedt (16./0 Punkte) – TSV Wipshausen (10./4 Punkte) 1:2

Helmstedt bleibt weiter punktlos, zeigte aber gegen Wipshausen phasenweise ein verbessertes Auftreten. Nach dem schnellen Rückstand glich die Cassel-Elf zwar prompt aus, musste in der Nachspielzeit jedoch das bittere 1:2 hinnehmen. Wipshausen feierte so den ersten Saisonsieg und schob sich ins Tabellenmittelfeld. Helmstedt hingegen steht bereits nach vier Spieltagen unter Zugzwang.

FC Helmstedt – TSV Wipshausen 1:2

FC Helmstedt: Abdullah Yagiz, Priviledge Tonotenda Chidavaezi (68. Kristian Kammerer), Nicolas Steinbach, Nizam Altunel (56. Zaydath Ziyad), Rizo Krusevci, Sedat Krusevci (77. Elmedin Tafa), Rami Amsha, Granit Mulaj, Mohammad Qasemi, Furkan-Zühtü Erarslan (68. Fabian Schilling), Berkay Tanriverdi - Trainer: René Cassel

TSV Wipshausen: Steffen Ansorge, Felix Böttcher, Julius Bennet Weidner, Melvin Witte, Raphael Bamberg (87. Tim Kretschmer), David Klinke, Dominik Laurer (81. Anton Naase), Maximilian Baars, Peter Reinecke (81. Marvin Kleeschätzky), Gerret Doerger (81. Lukas Schmedes), Tim Brennecke

Schiedsrichter: Lars Schulmeister

Tore: 0:1 Raphael Bamberg (32.), 1:1 Sedat Krusevci (34.), 1:2 Tim Brennecke (90.) ------------------------------------------------- VfB Peine (5./9 Punkte) – TSV Wendezelle (6./7 Punkte) 2:0

Wendezelle kassierte im Topspiel beim VfB Peine die erste Saisonniederlage und verlor dabei die Tabellenführung aus den Augen. Peine überzeugte mit einer kompakten Defensive und entschied die Partie mit Treffern zu Beginn und Ende der Partie. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Adil Eser, der das frühe 1:0 erzielte. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel schiebt sich Peine an Wendezelle vorbei.

VfB Peine – TSV Wendezelle 2:0

VfB Peine: Abdullah Berat Arvis, Felix Förster, Can Kocak, Dicle Arvis, Mattis Kahl, Mücahit Kavi, Zana Dariwsh (74. Devrim Kilic), Adil Eser (90. Murat Aslan), Güney Arvis, Ersin Arayici, Tolga Kaya (61. Emin Kocak) - Trainer: Mehmet Yasti

TSV Wendezelle: Tim-Niklas Latzel, Leon Jauns (67. Nick Henke), Bennet Glaesmann (59. Laurin Kratschmer), Niklas Plote, Marcel Kamp (59. Jannik Winkelmann), Leon Herberg (59. Erik Plote), Niclas Kamp, Jakob Dettmer, Len-Bennet Rüsing, Hannes Kopitzki, Julian Rode (45. Marius Wolff) - Trainer: Marius Plote

Schiedsrichter: Niklas-Kevin Schütte

Tore: 1:0 Adil Eser (5.), 2:0 Murat Aslan (90.) ------------------------------------------------- TSV Schwicheldt (7./7 Punkte) – BSC Acosta II (3./10 Punkte) 1:1

Im Duell zweier formstarker Teams trennte man sich leistungsgerecht unentschieden. Acosta ging durch Tim Stucki in Führung, Schwicheldt konterte mit einem späten Ausgleich durch Ayhan Eroglu. Damit bleibt der Aufsteiger aus Braunschweig weiter ungeschlagen, verpasst jedoch den vierten Sieg im vierten Spiel. Auch Schwicheldt kann mit dem Punkt leben und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.