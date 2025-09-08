Lehndorf und Heeseberg patzen, Wendezelle brilliert

Am fünften Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 gab es einige überraschende Ergebnisse – besonders im oberen Tabellendrittel rückte das Feld enger zusammen.

BSC Acosta II (4./10 Punkte) – MTV Hondelage 1909 (2./12 Punkte) 0:0 Im Spitzenspiel trennten sich Acosta II und Hondelage torlos, obwohl beide Mannschaften über weite Strecken engagiert agierten. Die Gastgeber kamen insbesondere in der zweiten Halbzeit zu einigen Chancen, doch auch Hondelage blieb stets gefährlich. Beide Abwehrreihen agierten diszipliniert, Torraumszenen waren dennoch ausreichend vorhanden. Mit dem Punkt verteidigt der MTV die Tabellenführung, Acosta bleibt ungeschlagen.

TSV Wendezelle (6./7 Punkte) – FC Wenden (12./3 Punkte) 6:1 Wendezelle ließ dem FC Wenden keine Chance und überrannte die Gäste mit vier Treffern in der ersten halben Stunde. Laschkowski, Kamp, Kopitzki und Rode sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Führmann und Kopitzki erneut den Endstand herstellten. Wenden verkürzte zwischenzeitlich durch Baschin, blieb aber insgesamt deutlich unterlegen. Wendezelle unterstreicht mit nun 26 Toren seine offensive Durchschlagskraft.

TSV Wendezelle – FC Wenden 6:1

TSV Wendezelle: Tim-Niklas Latzel, Bennet Glaesmann, Niklas Plote (76. Nick Henke), Leon Herberg, Niclas Kamp (46. Laurin Kratschmer), Erik Plote (46. Kilian Führmann), Patrick Hartmann (60. Rene Ahlers), Jakob Dettmer, Hannes Kopitzki, Maik Laschkowski (46. Sven Balke), Julian Rode - Trainer: Marius Plote

FC Wenden: Cedric Beith, Finn-Niklas Eilers, Marcel Baschin, Maurice Bertram, Tobias Machus, Moritz Bernsee, Peter Timm, David Knigge (68. Florian Mainz), Noah Raoul Kübler, Nick Stenzel (68. Sounde Oula) - Trainer: Benjamin Knoll - Trainer: Tim-Niklas Duffy

Schiedsrichter: Andrei-Catalin Abrudan

Tore: 1:0 Maik Laschkowski (5.), 2:0 Niclas Kamp (24.), 3:0 Hannes Kopitzki (28.), 4:0 Julian Rode (35.), 4:1 Marcel Baschin (53.), 5:1 Hannes Kopitzki (64.), 6:1 Kilian Führmann (68.)

TSV Germania Lamme (13./3 Punkte) – Lehndorfer TSV (1./12 Punkte) 3:1

Germania Lamme sorgte für die Überraschung des Spieltags und fügte Tabellenführer Lehndorf die erste Saisonniederlage zu. Pöhlsen und Kajolli trafen früh in beiden Halbzeiten, Beith verkürzte für die Gäste, bevor Abelmann in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Lehndorf agierte ungewohnt fehleranfällig im Spielaufbau. Lamme belohnte sich mit einer disziplinierten Leistung und drei Punkten.

TSV Germania Lamme – Lehndorfer TSV 3:1

TSV Germania Lamme: Tom Gestwa, Felix-Benedikt Ockel (75. Leon-Ronald Weiß), Grazian-Dennis Borucki (54. Prokhor Kuznetsov), Karim El-Shaari (46. Fred Abelmann), Florian Naumann, Erim Cakir (68. Matvii Kuznetsov), Erik Pöhlsen, Kevin-David Holland, Levi Luk Rose (62. Phil Conor Mey), Fisnik Kajolli, Erwin-Michael Dreschler - Trainer: Dirk Schütt - Trainer: Thomas Heinzel

Lehndorfer TSV: Paul-Jakob Schulze, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Nicolas Nöh (45. Vincent Wöbcke), Jasper Schmidt, Leon-Alexander Konradt, Lasse Männche (70. Tobias Berger), Linus Beith (84. Rouven Vogel), Ole Herzig, Fynn Höhl, Thorben Woyde (59. Nicolas Konradt) - Trainer: Hendrik Boy

Schiedsrichter: Hilko Paulsen (Braunschweig)

Tore: 1:0 Erik Pöhlsen (37.), 2:0 Fisnik Kajolli (50.), 2:1 Linus Beith (61.), 3:1 Fred Abelmann (90.)

FC Heeseberg (3./9 Punkte) – TSV Schwicheldt (7./7 Punkte) 3:1

Heeseberg zeigte eine starke erste Halbzeit und führte durch Treffer von Gödde, Boltz und Romeike komfortabel zur Pause. Schwicheldt kam mit dem Anschluss durch Otto zwar zurück ins Spiel, konnte den Druck aber nicht entscheidend erhöhen. Die Gastgeber verteidigten kompakt und setzten offensiv immer wieder Nadelstiche. Mit dem Sieg bleibt Heeseberg in Tuchfühlung zur Spitze.

FC Heeseberg – TSV Schwicheldt 3:1

FC Heeseberg: Philipp Nabel, Niklas-Torsten Wikert, Erik Mühl, Niklas Gödde, Tobias Kruschke, Aboubacar Soumaoro (79. Lucas Behse), Patrick Boltz, Nico Lübbecke, Laurin Bandermann (71. Marcel-Dieter Hentschel), Alexander Schrader (60. Pascale Bittner), Fabian Romeike - Trainer: Christian Baethge - Trainer: Maximilian Helbig

TSV Schwicheldt: Branco Broschinski, Jan-Niclas Stock (46. Louis Otto), Pascal Taraschewski, Timo Schrader (78. Kevin Schreiber), Lukas-Hans-Christian Bartscht, Thore Edeler, Daniel Kudlek, John Lenz (39. Max Seeler), Julien Kahnt, Ayhan Eroglu (62. Artem Buts), Leon Schrader - Trainer: Tobias Dreyer

Schiedsrichter: Dominik Stork

Tore: 1:0 Niklas Gödde (14.), 2:0 Patrick Boltz (30.), 3:0 Fabian Romeike (34.), 3:1 Louis Otto (52.)

TSV Wipshausen (10./4 Punkte) – VfB Peine (5./9 Punkte) 4:3

Wipshausen und Peine lieferten sich ein turbulentes Duell mit offenem Visier. Nach zwei frühen Toren der Hausherren verkürzte Peine durch Kaya, ehe Witte mit einem Doppelpack den Spielstand auf 4:2 stellte. Eser traf für Peine in der Nachspielzeit noch einmal, zu mehr reichte es nicht. Wipshausen holt sich damit wichtige Zähler im Mittelfeld.

TSV Wipshausen – VfB Peine 4:3

TSV Wipshausen: Steffen Ansorge, Alexander Müller, Felix Böttcher, Julius Bennet Weidner, Lukas Schmedes, Melvin Witte (84. Anton Naase), Nils Laurer, David Klinke (81. Raphael Bamberg), Mattis Leithäuser, Hendrik Filbrandt (89. Dominik Laurer), Tim Brennecke (76. Mika Dobbert)

VfB Peine: Abdullah Berat Arvis, Berkam Mart (46. Kadir Aga Eser) (67. Alexander Poljakov), Felix Förster, Can Kocak, Dicle Arvis (78. Emin Kocak), Mücahit Kavi, Adil Eser, Jonas Grove (67. Devrim Kilic), Ersin Arayici, Magnus Bögershausen (52. Murat Aslan), Tolga Kaya - Trainer: Mehmet Yasti

Schiedsrichter: Luca Matteo Blaschke

Tore: 1:0 Tim Brennecke (7.), 2:0 Hendrik Filbrandt (14.), 2:1 Tolga Kaya (28.), 3:1 Melvin Witte (61.), 3:2 Adil Eser (65.), 4:2 Melvin Witte (81.), 4:3 Adil Eser (90.)

SV Arminia Vechelde (14./3 Punkte) – SV Lauingen-Bornum (7./7 Punkte) 0:3

Die Gäste aus Lauingen-Bornum kontrollierten das Spiel über weite Strecken und nutzten die Schwächen der Vechelder Defensive konsequent aus. Jaworski und Hüttenrauch trafen jeweils nach Umschaltmomenten, ein Eigentor von Beyer besiegelte die vierte Saisonniederlage der Arminia. Vechelde wirkte offensiv zu harmlos, der Anschlusstreffer blieb aus. Lauingen-Bornum stabilisiert sich mit dem zweiten Auswärtssieg.

SV Arminia Vechelde – SV Lauingen-Bornum 0:3

SV Arminia Vechelde: Lasse Flegel, Artur Bougoian, Marius Giesemann, Nico Grigoleit (56. Dominik Wald), Louis Oppermann, Louis Bennett Naser Bytyqi, Eduard Rott (78. Luis Geodecke), Roman Tigranyan, Jan Thilo Steven (56. David Wroblewski), Elias-Ben Siedentopf (79. Jakob Beyer), Michel Schäfer - Trainer: Dennis Pasemann

SV Lauingen-Bornum: Adrian-Flori Chinezoni, Alexander Müller (75. Julian Haase), Jannik Wagner, Jasper Reichel (74. Nick Behrendt), Johannes Weihe, Joscha Frohbart, Jannis Hüttenrauch, Berke Dogan, Lukas Wuttke, Robin Jaworski (83. Lennart Kammel), Daniel Junge (62. Marc Rosburg) - Trainer: Marcel Schoolmann

Schiedsrichter: Janik Urbach

Tore: 0:1 Robin Jaworski (26.), 0:2 Jannis Hüttenrauch (68.), 0:3 Jakob Beyer (82. Eigentor)

SV Teutonia Gr. Lafferde (16./0 Punkte) – VfL Leiferde (11./4 Punkte) 0:5

Lafferde bleibt auch im fünften Spiel ohne Punkt und kassierte erneut eine deutliche Niederlage. Ein Eigentor von Nimke leitete den erneuten Fehlstart ein, Blümel, Pospiech und Müller erhöhten in der Folge souverän. Vor allem in der zweiten Halbzeit war Leiferde drückend überlegen. Lafferde wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis und stellt mit 22 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga.

SV Teutonia Gr. Lafferde – VfL Leiferde 0:5

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (61. Mohamed Bashiru Bah), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Jan-Victor Nimke, Hendrik Zobjack, Tim Paul (58. Sebastian Staats), Kevin Harms, Ismail Abdulah (65. Dawood Bro), Moritz Sandmann - Trainer: Marcus Kallmeyer

VfL Leiferde: Daniel Schrader, Andreas Scharmach, Lars Hillebrand (88. Jannik Scheike), Fabio Krühne (71. Nicklas Schalow), Niklas Milaszewski, Dominik Gaus, Luca Pospiech, Vincent John, Luca Blümel, Jakub Maciej Kudanowski (52. Nico Müller), Thorsten Blümel (62. Jan-Eric David)

Schiedsrichter: Florian Eine

Tore: 0:1 Jan-Victor Nimke (16. Eigentor), 0:2 Luca Blümel (49.), 0:3 Luca Pospiech (68.), 0:4 Nico Müller (79.), 0:5 Luca Pospiech (83.)