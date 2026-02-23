Lehndorf überrollt Wipshausen mit 5:0 Der Lehndorfer TSV dominiert den Rückrundenstart gegen den TSV Wipshausen von Beginn an – während der Spitzenreiter seine Ambitionen untermauert, verweist Wipshausens Kapitän auf die schwierige Wintervorbereitung. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Grothe

Der Rückrundenauftakt in der Bezirksliga Braunschweig 2 geriet für den TSV Wipshausen zur klaren Angelegenheit. Beim Tabellenführer Lehndorfer TSV unterlag der Aufsteiger mit 0:5 (0:4) und hatte der Offensivwucht des Primus wenig entgegenzusetzen.

Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Tobias Berger (15.), Thorben Woyde (21.), Leon-Alexander Konradt (36.) und Ole Herzig (38.) für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Fynn Höhl in der 90. Minute. Mit nun 43 Punkten und 69:16 Toren untermauert Lehndorf eindrucksvoll seine Spitzenposition. „Es war das erwartete schwere Spiel, und uns hat man die lange Pause angemerkt“, erklärte Wipshausens Kapitän Felix Böttcher nach dem Abpfiff. „Die Tatsache, dass wir seit Ende November nicht mehr auf dem großen Feld trainieren oder spielen konnten, lässt sich nicht wegdiskutieren und beeinflusst die Abläufe im Spiel erheblich.“

Trotz der deutlichen Niederlage zollte Böttcher dem Gegner Respekt: „Unabhängig davon hat der LTSV das Spiel hochverdient gewonnen. Wenn sie die Leistung weiterhin so konstant abrufen, wird ihnen die Meisterschaft nicht mehr streitig gemacht werden.“ Den Blick richtet er bereits nach vorn: „Wir werden unsere Punkte gegen die direkten Konkurrenten holen. Allerdings müssen wir dafür schnellstmöglich auf den Trainingsplatz zurückkehren. Die aktuelle Wettervorhersage stimmt mich zumindest ein wenig positiv.“ Auch auf Seiten der Gastgeber fiel die Analyse differenziert aus. Co-Trainer Sascha Schaumburg sah einen souveränen Auftritt, jedoch mit Abstrichen: „Wir hatten von der ersten bis zur letzten Minute die Spielkontrolle. Es war insgesamt ein sehr souveräner Auftritt. Die erste Halbzeit war ein Stück weit dominanter als die zweite.“