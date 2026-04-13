Lehndorf stößt Mascherode von Platz eins, Spektakel bei Vahdet

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig verlor der TV Mascherode schon wieder den ersten Platz, nachdem man überraschend gegen Kellerkind Lehndorf II verlor. Rot-Weiß Braunschweig nutzte den Patzer souverän. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Kralenriede ließ nichts anbrennen. Marc Thormeyer traf früh (3.) und legte in der 32. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Dennis Oktay in der 87. Minute zum 3:0-Endstand. Kralenriede bleibt weiterhin in guter Form und auf Platz vier.

Lehndorf sicherte sich einen überraschenden Heimsieg gegen Mascherode. Fabian Schmiemann erzielte in der 24. Minute die Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Daniel Volze (53.) spielte Mascherode in Unterzahl. In der Nachspielzeit machte Marcel Lange (90.+10) alles klar. Mascherode verlor erstmals nach zwölf Spielen gegen Lehndorf und verlor Platz eins direkt wieder. Die Hausherren hingegen sicherten sich absolute Big-Points im Keller und verlassen die Abstiegsplätze.

Ein frühes Tor entschied die Partie zugunsten der FT-Reserve. Jannes Nentwig traf bereits in der 12. Minute zum 1:0. RSV Braunschweig bleibt weiter offensiv harmlos im Jahr 2026 und auf einem Abstiegsplatz. Auch das Hinspiel konnten die Freien Turner ohne Gegentor gewinnen.

Ein torreicher Heimsieg für Rot-Weiß. Nach dem frühen Rückstand durch Aram Ayoub (1.) glich James Victor (3.) direkt aus. Masirullah Omarkhiel (29., 43., 78.) und Kerem Karabudak (50.) sorgten für klare Verhältnisse. Hamid Zakri (67.) erhöhte weiter, ehe Sebastian Schwartz (82.) noch zum 6:2-Endstand traf. Rot-Weiß rückte erneut auf Platz eins!

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer am Freitag in Lamme. Daniel Machus (12.) und Jonas Siedentopf (20.) brachten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung. Fabian Riedl verkürzte (32.), doch Machus stellte noch vor der Pause auf 3:1 (35.). Im zweiten Durchgang machte Leo Karl Bartkiewicz (60.) das Spiel noch einmal spannend, doch Lamme brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und revanchierte sich für die 1:6-Hinspielniederlage. Lamme kletterte an Stöckheim vorbei.

Ein echtes Spektakel lieferten sich beide Teams. Elhaj Diallo brachte Leu mit einem Doppelpack (18., 19.) früh in Führung. Baran Bugday (22., 44.), Abdul Malik Ciftici (42.) und Mert Mehmet Kan (56.) drehten das Spiel zwischenzeitlich auf 4:2. Polat Kilicaslan (64.) und Iheb Tahar (72.) erhöhten weiter, ehe Priviledge Tonotenda Chidavaezi (67.) und Dominik Engler (87., 90.) für Leu verkürzten. Am Ende stand ein wildes 6:5 für Vahdet. Vahdet löste sich weiter vom HSC Leu und gewann das zweite direkte Duell der laufenden Saison.