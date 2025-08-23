 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Lehndorf nicht zu stoppen.
Lehndorf nicht zu stoppen. – Foto: Lehndorfer TSV

Lehndorf siegt weiter – halten die Verfolger Schritt?

Der von vielen im Vorfeld als Aufstiegskandidat gehandelte TSV siegt auch im dritten Spiel.

Nach zwei souveränen Siegen zum Start sollte es zum Auftakt des 3. Spieltags am Freitagabend den dritten Sieg in Serie für die Männer von Hendrik Boy geben. Doch ganz so deutlich wie beim 4:0 über Wipshausen und 7:1 über Rautheim sollte es nicht werden. Ganz im Gegenteil. Der Aufstiegsaspirant geriet zunächst ins Hintertreffen.

Nach 20 Minuten traf Jan Steven für die Arminia, die gegen Lamme zum Saisonauftakt mit einem 4:1 Sieg überzeugte und in der vergangenen Woche knapp mit 1:0 in Hondelage unterlag. Ein Rückstand, den Lehndorf jedoch kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag durch Beiths fünften Saisontreffer und Höhls zweiten Saisontreffer drehte.

In der 68. Spielminute sollte es Jasper Schmidt sein, der letztendlich für den Endstand sorgte. Arminias Trainer Dennis Pasemann sagte danach: "Trotz einer guten Leistung unsererseits, müssen wir anerkennen: Lehndorf hat verdient gewonnen. Wir nehmen die positiven Ansätze mit und arbeiten weiter hart."

Gestern, 19:00 Uhr
SV Arminia Vechelde
SV Arminia VecheldeArm Vechelde
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf
1
3
Abpfiff

Am Sonntag geht es bereits um 11 Uhr für einen der ersten Verfolger des Lehndorfer TSV darum, Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Dann empfängt der ebenfalls mit zwei Siegen gestartete BSC Acosta die Germania aus Lamme. Lamme feierte zuletzt zwei Siege im Pokal und am 2. Spieltag gegen Lafferde.

Morgen, 11:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta II
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme
11:00

Ab 14 Uhr geht es für Absteiger Helmstedt darum, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Gegen Wendezelle möchte dagegen sein Punktekonto auf sieben hochschrauben und ebenfalls auf Tuchfühlung zur Spitze gehen. Parallel geht es auch für Rautheim gegen Leiferde um die ersten Punkte. Der VfL punktete zuletzt beim 0:0 gegen Wipshausen.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Wendezelle
TSV WendezelleWendezelle
FC Helmstedt
FC HelmstedtFC Helmstedt
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC SF Rautheim
FC SF RautheimRautheim
VfL Leiferde
VfL LeiferdeVfL Leiferde
14:00

Um 15 Uhr kommt es in Wipshausen zum Aufsteiger-Duell zwischen dem TSV und dem SV Lauingen Bornum. Beide Teams stehen mit einem Punkt unten drin. Auch das Spiel in Lafferde dürfte eines sein, wo die Augen der Konkurrenten drauf gerichtet sein wird. Gelingt Lafferde nach zwei 0:5 Klatschen ausgerechnet gegen Spitzenteam Hondelage die Wende? Der Sonntag bringt die Erkenntnisse.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Wipshausen
TSV WipshausenWipshausen
SV Lauingen-Bornum
SV Lauingen-BornumLauingen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Teutonia Gr. Lafferde
SV Teutonia Gr. LafferdeGr. Lafferde
MTV Hondelage 1909
MTV Hondelage 1909Hondelage
15:00
Spieltext Gr. Lafferde - Hondelage

Die weiteren Partien im Überblick:

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Schwicheldt
TSV SchwicheldtSchwicheldt
FC Wenden
FC WendenFC Wenden
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Heeseberg
FC HeesebergHeeseberg
VfB Peine
VfB PeineVfB Peine
15:00

