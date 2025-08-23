Lehndorf siegt weiter – halten die Verfolger Schritt?

Lehndorf nicht zu stoppen. – Foto: Lehndorfer TSV

Nach zwei souveränen Siegen zum Start sollte es zum Auftakt des 3. Spieltags am Freitagabend den dritten Sieg in Serie für die Männer von Hendrik Boy geben. Doch ganz so deutlich wie beim 4:0 über Wipshausen und 7:1 über Rautheim sollte es nicht werden. Ganz im Gegenteil. Der Aufstiegsaspirant geriet zunächst ins Hintertreffen.

Nach 20 Minuten traf Jan Steven für die Arminia, die gegen Lamme zum Saisonauftakt mit einem 4:1 Sieg überzeugte und in der vergangenen Woche knapp mit 1:0 in Hondelage unterlag. Ein Rückstand, den Lehndorf jedoch kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag durch Beiths fünften Saisontreffer und Höhls zweiten Saisontreffer drehte. In der 68. Spielminute sollte es Jasper Schmidt sein, der letztendlich für den Endstand sorgte. Arminias Trainer Dennis Pasemann sagte danach: "Trotz einer guten Leistung unsererseits, müssen wir anerkennen: Lehndorf hat verdient gewonnen. Wir nehmen die positiven Ansätze mit und arbeiten weiter hart."

Am Sonntag geht es bereits um 11 Uhr für einen der ersten Verfolger des Lehndorfer TSV darum, Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Dann empfängt der ebenfalls mit zwei Siegen gestartete BSC Acosta die Germania aus Lamme. Lamme feierte zuletzt zwei Siege im Pokal und am 2. Spieltag gegen Lafferde.

Ab 14 Uhr geht es für Absteiger Helmstedt darum, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Gegen Wendezelle möchte dagegen sein Punktekonto auf sieben hochschrauben und ebenfalls auf Tuchfühlung zur Spitze gehen. Parallel geht es auch für Rautheim gegen Leiferde um die ersten Punkte. Der VfL punktete zuletzt beim 0:0 gegen Wipshausen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Wendezelle Wendezelle FC Helmstedt FC Helmstedt 14:00

Morgen, 14:00 Uhr FC SF Rautheim Rautheim VfL Leiferde VfL Leiferde 14:00