 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Lehndorf mit Big-Points, Kralenriede neuer Dritter, HSC Leu überragt

Spitzenduo vorne weg

von NK · Gestern, 23:21 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Grothe

Verlinkte Inhalte

KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

Der 18. Spieltag der Kreisliga ist absolviert und an der Spitze gehen beide Favoriten im Gleichschritt. Im Keller hingegen rückte das Feld enger zusammen, wobei der Lehndorfer TSV II der Gewinner des Spieltag ist. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
3
0
Abpfiff

Rot-Weiß setzte sich souverän durch. James Victor brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.), ehe Kerem Karabudak mit einem Doppelpack (55., 81.) für klare Verhältnisse sorgte. Ein wichtiger Sieg, nachdem das Hinspiel noch enorm knapp war. Der Tabellenführer ist in Top-Verfassung.

Gestern, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
3
4
Abpfiff

Ein echtes Spektakel entwickelte sich in Melverode. Beide Teams lieferten sich ein offenes Spiel mit mehreren Führungswechseln. Besonders dramatisch wurde es in der Schlussphase: Nachdem Melverode durch Marcel Liehmann (87.) zum 3:3 ausgeglichen hatte, schlug Lamme II in der Nachspielzeit durch Jonas Siedentopf (90.) zurück und sicherte sich den Sieg. Lamme holte die ersten Punkte in der Ferne und zog mit Melverode-Heidberg punktgleich. Damit sprangen die Germanen auf Platz acht

Gestern, 15:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
4
1
Abpfiff

Mascherode legte früh den Grundstein für den Sieg. Torben-Carsten Krömke traf doppelt (13., 19.), bevor Lamin Touray (61.) für RSV verkürzte. In der Schlussphase sorgte Simon Igelmann mit einem Elfmeter (84.) und einem weiteren Treffer (86.) für die Entscheidung. Die Gäste rutschten damit auf Rang 13 ab und mussten die zweite 1:4-Niederlage gegen Mascherode hinnehmen.

Gestern, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
1
3
Abpfiff

Lehndorf setzte sich auswärts verdient durch. Nach torloser erster Halbzeit brachte Max Meyerhof (61.) die Gäste in Führung, ehe Valentin Rüll (69.) nachlegte. Wenden verkürzte durch Timur Serbetci (72.), doch Luke Malkowsky stellte nur wenige Minuten später den alten Abstand wieder her (76.). Lehndorf revanchierte sich für die Hinspielniederlage und macht den Abstiegskampf noch spannender.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
1
4
Abpfiff

Olympia ging zunächst durch Lennart Holsten (19.) in Führung, musste sich am Ende aber deutlich geschlagen geben. Kralenriede drehte die Partie im zweiten Durchgang und sorgte durch Tore von Torben Thormeyer (61.), Marc Thormeyer (80., 90.+1) und Kerem Ihsan Demirboga (86.) für einen klaren Auswärtssieg. Es war der dritte Sieg von Kralenriede gegen Olympia in Serie, wodurch man auf Rang drei sprang.

Gestern, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
5
0
Abpfiff

Leu Braunschweig dominierte die Partie klar und fuhr einen deutlichen Heimsieg ein. Die Gastgeber ließen defensiv nichts zu und nutzten ihre Chancen konsequent, wodurch ein ungefährdeter 5:0-Erfolg zustande kam. Eine echte Überraschung, wodurch Weddel den dritten Platz verlor.

Gestern, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
1
3
Abpfiff

Stöckheim startete optimal und ging früh durch Dominik Kosel (5.) in Führung. Doch Vahdet drehte die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Polat Kilicaslan (32.) und Baran Bugday (40.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Mert Mehmet Kan (55.) für die Vorentscheidung. Es war der vierte Sieg in Serie von Stöckheim gegen Vahdet, wodurch man Platz sieben festigte.