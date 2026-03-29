Lehndorf mit Big-Points, Kralenriede neuer Dritter, HSC Leu überragt

– Foto: Jens Grothe

Der 18. Spieltag der Kreisliga ist absolviert und an der Spitze gehen beide Favoriten im Gleichschritt. Im Keller hingegen rückte das Feld enger zusammen, wobei der Lehndorfer TSV II der Gewinner des Spieltag ist. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Rot-Weiß setzte sich souverän durch. James Victor brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.), ehe Kerem Karabudak mit einem Doppelpack (55., 81.) für klare Verhältnisse sorgte. Ein wichtiger Sieg, nachdem das Hinspiel noch enorm knapp war. Der Tabellenführer ist in Top-Verfassung.

Ein echtes Spektakel entwickelte sich in Melverode. Beide Teams lieferten sich ein offenes Spiel mit mehreren Führungswechseln. Besonders dramatisch wurde es in der Schlussphase: Nachdem Melverode durch Marcel Liehmann (87.) zum 3:3 ausgeglichen hatte, schlug Lamme II in der Nachspielzeit durch Jonas Siedentopf (90.) zurück und sicherte sich den Sieg. Lamme holte die ersten Punkte in der Ferne und zog mit Melverode-Heidberg punktgleich. Damit sprangen die Germanen auf Platz acht

Mascherode legte früh den Grundstein für den Sieg. Torben-Carsten Krömke traf doppelt (13., 19.), bevor Lamin Touray (61.) für RSV verkürzte. In der Schlussphase sorgte Simon Igelmann mit einem Elfmeter (84.) und einem weiteren Treffer (86.) für die Entscheidung. Die Gäste rutschten damit auf Rang 13 ab und mussten die zweite 1:4-Niederlage gegen Mascherode hinnehmen.

Lehndorf setzte sich auswärts verdient durch. Nach torloser erster Halbzeit brachte Max Meyerhof (61.) die Gäste in Führung, ehe Valentin Rüll (69.) nachlegte. Wenden verkürzte durch Timur Serbetci (72.), doch Luke Malkowsky stellte nur wenige Minuten später den alten Abstand wieder her (76.). Lehndorf revanchierte sich für die Hinspielniederlage und macht den Abstiegskampf noch spannender.

Olympia ging zunächst durch Lennart Holsten (19.) in Führung, musste sich am Ende aber deutlich geschlagen geben. Kralenriede drehte die Partie im zweiten Durchgang und sorgte durch Tore von Torben Thormeyer (61.), Marc Thormeyer (80., 90.+1) und Kerem Ihsan Demirboga (86.) für einen klaren Auswärtssieg. Es war der dritte Sieg von Kralenriede gegen Olympia in Serie, wodurch man auf Rang drei sprang.

Leu Braunschweig dominierte die Partie klar und fuhr einen deutlichen Heimsieg ein. Die Gastgeber ließen defensiv nichts zu und nutzten ihre Chancen konsequent, wodurch ein ungefährdeter 5:0-Erfolg zustande kam. Eine echte Überraschung, wodurch Weddel den dritten Platz verlor.