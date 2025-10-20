Lehndorf in Torlaune

Der Lehndorfer TSV bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga 2 Braunschweig. Mit einem 7:1-Erfolg gegen den VfB Peine feierte die Mannschaft von Trainer Hendrik Boy den neunten Sieg im zehnten Spiel und untermauerte ihre Tabellenführung eindrucksvoll. Maßgeblich beteiligt war Angreifer Fynn Höhl, der mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte.

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber am Blitzeichenweg das Kommando. Bereits nach vier Minuten brachte Höhl den TSV in Führung. „Wir sind sehr gut reingekommen, haben viele Standards erzwungen und das Spiel gemacht“, lobte Co-Trainer Sascha Schaumburg den Auftakt. Doch Peine hielt dagegen, verteidigte entschlossen und kam selbst zu gefährlichen Szenen. Nach einem nicht anerkannten Freistoßtreffer – „der vermutlich hinter der Linie war“, so Schaumburg – glichen die Gäste per Foulelfmeter durch Can Kocak aus (30.).

Erst kurz vor der Pause stellte erneut Höhl die Führung wieder her (45.) – der Beginn einer einseitigen zweiten Hälfte. „Danach haben nur noch wir stattgefunden. Die Jungs haben sich in einen kleinen Rausch gespielt“, so Schaumburg.

Lehndorf kombinierte nun flüssig und gnadenlos effektiv. Leon-Alexander Konradt (55.), Ole Herzig (65.) und erneut Höhl (78.) schraubten das Ergebnis auf 5:1. Die eingewechselten Jannick Paliga (81.) und Linus Beith (90.) sorgten schließlich für den 7:1-Endstand. Dass es nicht noch höher ausfiel, lag am starken Peiner Torwart Abdullah Berat Arvis, der mehrfach glänzend parierte. „Er hat ein noch deutlicheres Ergebnis verhindert“, betonte Schaumburg anerkennend.

Blick nach vorn

In der Tabelle führt Lehndorf mit 27 Punkten und einem Torverhältnis von 44:12 vor Wendezelle (25 Punkte). Der Vorsprung auf die Verfolger wächst, doch Übermut ist am Blitzeichenweg kein Thema. „Wir haben heute Morgen schon wieder trainiert und das Spiel ad acta gelegt“, so Schaumburg. „Jetzt gilt der volle Fokus dem Flutlichtpokal am Dienstag.“

Lehndorf bleibt also nicht nur in der Liga, sondern auch im Rhythmus – und sendet mit seiner Offensivpower ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

Lehndorfer TSV – VfB Peine 7:1

Lehndorfer TSV: Paul-Jakob Schulze, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Julian Hieske, Leon-Alexander Konradt, Linus Beith, Jasper Rückborn, Ole Herzig (72. Jannick Paliga), Nicolas Konradt (46. Lasse Männche), Fynn Höhl, Thorben Woyde (69. Jannik Lemke) - Trainer: Hendrik Boy

VfB Peine: Abdullah Berat Arvis, Berkam Mart, Felix Förster, Can Kocak (67. Kilyan-Ege Yilmaz), Mücahit Kavi, Zana Dariwsh, Emin Kocak, Alexander Poljakov, Magnus Bögershausen, Tolga Kaya (40. Jonas Grove) (86. Devrim Kilic), Kadir Aga Eser - Trainer: Mehmet Yasti

Schiedsrichter: Justus Husemann

Tore: 1:0 Fynn Höhl (4.), 1:1 Can Kocak (30.), 2:1 Fynn Höhl (45.), 3:1 Leon-Alexander Konradt (55.), 4:1 Ole Herzig (65.), 5:1 Fynn Höhl (78.), 6:1 Jannick Paliga (81.), 7:1 Linus Beith (90.)