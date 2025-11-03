Lehndorf feiert 4:1-Heimsieg und bleibt Bezirksliga-Spitzenreiter

Der Lehndorfer TSV bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Braunschweig 2. Mit einem 4:1 (3:0) gegen den TSV Schwicheldt feierte die Mannschaft von Trainer Hendrik Boy ihren elften Sieg im zwölften Spiel – und überzeugte vor allem in der Anfangsphase auf ganzer Linie.
„Die erste Halbzeit war nahezu makellos. Vor allem die Laufbereitschaft für zweite Bälle hat mir sehr gut gefallen“, sagte Co-Trainer Sascha Schaumburg nach dem Spiel. Besonders das zweite Tor sei beispielhaft gewesen: „Das 2:0 war eine Kombination über viele Stationen, ohne dass Schwicheldt auch nur eine Gelegenheit hatte zu verteidigen. Das 3:0 zur Halbzeit war demnach absolut in Ordnung.“
Tatsächlich setzte Lehndorf früh ein Zeichen: Leon-Alexander Konradt traf doppelt (8., 20.), Linus Beith legte kurz vor der Pause nach (45.). Nach Wiederanpfiff erhöhte Rouven Vogel auf 4:0 (78.), ehe die Gäste durch einen Foulelfmeter den Ehrentreffer erzielten (85.).
Auch Gästetrainer Benjamin Weiß zeigte sich nach der Partie beeindruckt – trotz der Niederlage: „Wir haben in der ersten Hälfte gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt. Nach 20 Minuten liegen wir vollkommen verdient 0:2 hinten, aber von da an war es ein Spiel auf Augenhöhe.“ Seine Mannschaft habe stark reagiert: „Unsere Reaktion nach der Halbzeit war fantastisch. Der Gegner hat vielleicht einen Gang zurückgeschraubt, trotzdem muss man dort dann erstmal so Fußball spielen, wie wir es gemacht haben.“
Weiß lobte den offenen Charakter des Spiels in der zweiten Hälfte: „Das war ein richtig ansehnliches Bezirksligaspiel, weil beide mit offenem Visier gespielt haben und Chancen hatten. Glückwunsch an Lehndorf – wenn sie diese Leistung kontinuierlich abrufen, haben sie sehr gute Chancen aufzusteigen. Gute Truppe, nie unfair, Top-Mannschaft.“
Schaumburg zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Gesamtauftritt: „Gefährdet waren die drei Punkte zu keiner Zeit. Ob das Spiel 4:1 oder 6:3 ausgeht, ist letztlich egal.“
Mit nun 33 Punkten aus zwölf Spielen und einem Torverhältnis von 52:13 führt der Lehndorfer TSV die Tabelle weiterhin an – dicht gefolgt vom TSV Wendezelle (31 Punkte). Der Weg Richtung Landesliga bleibt offen – und nach diesem Auftritt wohl auch verdient.
Lehndorfer TSV – TSV Schwicheldt 4:1
Lehndorfer TSV: Tom Thurau, Jascha Abrahamczik, Tobias Berger, Julian Hieske, Leon-Alexander Konradt (63. Nicolas Konradt), Lasse Männche, Vincent Wöbcke (59. Jannik Lemke), Linus Beith (82. Nicolas Nöh), Jasper Rückborn (80. Igor Poloczek), Fynn Höhl, Thorben Woyde (46. Rouven Vogel) - Trainer: Hendrik Boy
TSV Schwicheldt: Timo Schrul, Max Seeler, Lukas-Hans-Christian Bartscht, Kevin Schreiber, Thore Edeler (45. Ben Lenz), Torben Semper (46. Timo Schrader), John Lenz, Ayhan Eroglu (46. Artem Buts), Louis Otto, Leon Schrader - Trainer: Benjamin Weiß
Schiedsrichter: Dominik Osteroth
Tore: 1:0 Leon-Alexander Konradt (8.), 2:0 Leon-Alexander Konradt (20.), 3:0 Linus Beith (45.), 4:0 Rouven Vogel (78.), 4:1 (85.)