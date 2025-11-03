– Foto: Jens Grothe

Lehndorf feiert 4:1-Heimsieg und bleibt Bezirksliga-Spitzenreiter Der Lehndorfer TSV gewinnt souverän mit 4:1 gegen den TSV Schwicheldt und verteidigt seine Spitzenposition in der Bezirksliga Braunschweig 2. Während Co-Trainer Sascha Schaumburg die erste Halbzeit als „nahezu makellos“ beschreibt, zeigt sich Gästetrainer Benjamin Weiß beeindruckt vom Ligaprimus. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Braunschw. St. 2 Lehndorf Schwicheldt

Der Lehndorfer TSV bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Braunschweig 2. Mit einem 4:1 (3:0) gegen den TSV Schwicheldt feierte die Mannschaft von Trainer Hendrik Boy ihren elften Sieg im zwölften Spiel – und überzeugte vor allem in der Anfangsphase auf ganzer Linie.

„Die erste Halbzeit war nahezu makellos. Vor allem die Laufbereitschaft für zweite Bälle hat mir sehr gut gefallen“, sagte Co-Trainer Sascha Schaumburg nach dem Spiel. Besonders das zweite Tor sei beispielhaft gewesen: „Das 2:0 war eine Kombination über viele Stationen, ohne dass Schwicheldt auch nur eine Gelegenheit hatte zu verteidigen. Das 3:0 zur Halbzeit war demnach absolut in Ordnung.“

Tatsächlich setzte Lehndorf früh ein Zeichen: Leon-Alexander Konradt traf doppelt (8., 20.), Linus Beith legte kurz vor der Pause nach (45.). Nach Wiederanpfiff erhöhte Rouven Vogel auf 4:0 (78.), ehe die Gäste durch einen Foulelfmeter den Ehrentreffer erzielten (85.). Auch Gästetrainer Benjamin Weiß zeigte sich nach der Partie beeindruckt – trotz der Niederlage: „Wir haben in der ersten Hälfte gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt. Nach 20 Minuten liegen wir vollkommen verdient 0:2 hinten, aber von da an war es ein Spiel auf Augenhöhe.“ Seine Mannschaft habe stark reagiert: „Unsere Reaktion nach der Halbzeit war fantastisch. Der Gegner hat vielleicht einen Gang zurückgeschraubt, trotzdem muss man dort dann erstmal so Fußball spielen, wie wir es gemacht haben.“