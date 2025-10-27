Lehndorf bleibt das Maß der Dinge

Christian Baethge, Trainer Heeseberg: "Wir haben es leider nicht hinbekommen, uns klare Torchancen zu erspielen. Wir waren zwar die Mannschaft mit gefühlt 70 Prozent Ballbesitz und haben auch sehr sicher gestanden und Ball und Gegner laufen gelassen, aber das nötige Glück hat gefehlt beziehungsweise wir haben die Idee im letzten Drittel vermissen lassen. Wir haben leider nach einen Einwurf und einer Unachtsamkeit im Strafraum ein unnötiges Tor kassiert. Theoretisch war es ein typisches 0:0-Spiel, aber das spiegelt unsere Hinserie so ein bissel wider. Das ist nicht das erste Spiel, in dem wir unnötig Punkte liegen lassen."

FC Heeseberg (6./19 Punkte) – TSV Germania Lamme (4./22 Punkte) 0:1 In einem umkämpften Flutlichtspiel setzte sich Lamme mit einem späten Treffer durch. Colin Wassaf nutzte in der 73. Minute eine Unsicherheit in der Defensive des FC Heeseberg zum einzigen Tor des Abends. Heeseberg blieb trotz engagierten Auftritts über weite Strecken ideenlos im letzten Drittel. In der Nachspielzeit sah Niklas Gödde Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels.

FC SF Rautheim (9./16) – BSC Acosta II (3./22) 3:6

Das torreichste Spiel des Spieltags erlebten die Zuschauer in Rautheim, wo beide Teams früh für ein Spektakel sorgten. Nach wechselnder Führung entschied Acosta die Partie in der Schlussphase durch zwei Treffer von Nico Weighardt (78., 86.). Rautheim hatte zwischenzeitlich mit 3:2 geführt, konnte aber dem zunehmenden Druck nicht standhalten. Alexander Zabel trug sich ebenfalls für die Gäste in die Torschützenliste ein.

Uwe Stucki, Trainer BSC Acosta II: "Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Rautheim entwickelte sich ein Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Nach dem 2:3-Rückstand zur Pause drehte der BSC in Halbzeit zwei auf und traf noch viermal zum verdienten Ausswärtssieg. Morten Thieleke, Matthias Franz, Lasse Volk, Alex Zabel und Nico Weighardt (zwei) trafen in dieser Saison erstmals und profitieren dabei von Ole Schenes Vorlagen."

FC SF Rautheim – BSC Acosta II 3:6

FC SF Rautheim: Jan-Erik Teresiak, Christian Sagemüller, Moritz Wohlers, Maddox Schülke (86. Hugo Schildknecht), Nils Salgmann, Luis Schwember, Ben Mierzwa (61. Benjamin William), Simon Glück (86. Adrian Krauel), Philipp-Hendrik Schulz (88. Florian Deibert), Tim Schmalkoke (74. Kimo Lasse Buschenlange) - Trainer: Karsten Schubert

BSC Acosta II: Arnold Julius Mullaart, Lasse Volk, Nico Meyer, Mathis Mommertz, Matthias-Peter Franz (65. Nico Weighardt), Tim Stucki, Morten Thieleke (88. Mehmet Edin Bayar), Alexander Zabel, Marvin Yan (88. Fares Bejaoui), Ole Schene, Raphael Fritz Philip Seliger - Trainer: Uwe Stucki

Schiedsrichter: Justus Husemann

Tore: 0:1 Morten Thieleke (6.), 3:5 Alexander Zabel (8.), 1:1 Ben Mierzwa (10.), 2:1 Simon Glück (17.), 2:2 Matthias-Peter Franz (27.), 3:2 Philipp-Hendrik Schulz (30.), 3:3 Lasse Volk (74.), 3:4 Nico Weighardt (78.), 3:6 Nico Weighardt (86.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FC Wenden (14./12) – Lehndorfer TSV (1./30) 0:4

Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle erneut gerecht. Bereits nach 17 Minuten lag Lehndorf durch Konradt und Höhl mit 2:0 in Führung, noch vor der Pause erhöhte Linus Beith. Nach dem Seitenwechsel traf Höhl ein zweites Mal. Wenden kam kaum zur Entfaltung und blieb ohne echte Torchance.

Sascha Schaumburg, Trainer Lehndorf: "Insgesamt war es kein sehr gutes Spiel auf beiden Seiten. Was mir gefallen hat, dass wir sehr solide waren und Wendens Fehler bestraft haben. Nach dem 3:0 zur Halbzeit war mir noch wichtig, dass wir die Null halten und das ganze souverän zu Ende spielen. Das haben die Jungs gut umgesetzt, ohne dabei zu glänzen. Der Sieg war glanzlos, aber verdient, weil wir zu jederzeit die Kontrolle über das Geschehen hatten."

FC Wenden – Lehndorfer TSV 0:4

FC Wenden: Cedric Beith, Marcel Baschin (75. Noah Flach), Maurice Bertram, Julian Peter Brokmann, Simon Vogler, Tobias Machus, Lasse Kröger (80. Tom Müller), Julius Hahn (46. Nick Zeidler), Noah Raoul Kübler, Bastian Meyer (64. Sounde Oula), Florian Mainz

Lehndorfer TSV: Tom Thurau, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Julian Hieske, Leon-Alexander Konradt, Lasse Männche, Linus Beith, Jasper Rückborn, Ole Herzig (63. Vincent Wöbcke), Fynn Höhl (73. Rouven Vogel), Thorben Woyde (64. Jannick Paliga) - Trainer: Hendrik Boy

Schiedsrichter: Joris Koplin

Tore: 0:1 Leon-Alexander Konradt (11.), 0:2 Fynn Höhl (17.), 0:3 Linus Beith (45.), 0:4 Fynn Höhl (69.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VfB Peine (10./16) – VfL Leiferde (13./13) 0:4

Leiferde sicherte sich drei wichtige Punkte im Tabellenkeller mit einem überraschend deutlichen Auswärtserfolg. Niklas Milaszewski sorgte mit einem Doppelpack (34., 45.) für eine beruhigende Pausenführung. Pospiech und Scheike stellten im zweiten Durchgang den Endstand her. Peine fand nie wirklich Zugriff auf das Spiel.

VfB Peine – VfL Leiferde 0:4

VfB Peine: Abdullah Berat Arvis, Berkam Mart, Felix Förster (73. Alexander Poljakov), Can Kocak, Mattis Kahl, Emrullah Kaya (32. Devrim Kilic), Mücahit Kavi (7. Tolga Kaya), Zana Dariwsh (55. Murat Aslan), Adil Eser, Güney Arvis, Magnus Bögershausen (78. Kadir Aga Eser) - Trainer: Mehmet Yasti

VfL Leiferde: Daniel Schrader, Andreas Scharmach, Lars Hillebrand, Ole Jungclaus, Fabio Krühne, Niklas Milaszewski, Vincent John, Luca Pospiech (70. Luca Blümel), Jan-Eric David, Elias Thiele (82. Dane Josel Behrens), Jannik Scheike (78. Sebastian Dobrowolski) - Trainer: Dennis Pasemann

Tore: 0:1 Niklas Milaszewski (34.), 0:2 Niklas Milaszewski (45.), 0:3 Luca Pospiech (50.), 0:4 Jannik Scheike (75.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TSV Wendezelle (2./28) – SV Teutonia Gr. Lafferde (15./4) 7:2

Die Hausherren ließen gegen das Schlusslicht nichts anbrennen und feierten einen offensiv wie spielerisch überzeugenden Kantersieg. Julian Rode glänzte mit einem lupenreinen Hattrick, auch Plote und Laschkowski waren früh erfolgreich. Nach einem Eigentor von Neumann schien die Partie entschieden, ehe Lafferde durch Paul und Abdulah Ergebniskosmetik betrieb. Martin Böttcher stellte den alten Abstand kurz darauf wieder her.

Marius Plote, Trainer Wendezelle: "Vollkommen verdienter Sieg am heutigen Tage, trotz des schweren Platzverhältnisses, weil der Boden sehr schwammig, sehr durchweicht war und Windböen kamen auch noch dazu. Wir haben wirklich ein gutes, strukturiertes Kurzpassspiel aufgezogen, mit vielen steilen Klatsch-Kombis. Zum Teil haben wir die fahrlässig liegen gelassen, das muss man ehrlicherweise so sagen. Und dann sind da diese zwei Chancen, bei denen der Gegner frei vorm Tor auftaucht, wo wir einfach schlecht gegen den Ball gearbeitet haben, schlecht in die Aktion gekommen sind gegen den Ball, die wir einfach besser verteidigen müssen. Das ärgert uns ein Stück weit, die zwei Gegentore. Aber im Großen und Ganzen – bis auf die Minute 70 bis 80 – haben wir das Spiel eigentlich mit 90 Prozent Ballbesitz im Griff, haben den Ball gut laufen lassen. Im Großen und Ganzen sind wir mehr als zufrieden. Aufgrund der Wetterverhältnisse und der Personalsituation war das ein solider und guter Auftritt für uns."

Tim Paul, Kapitän Groß-Lafferde: "Erstmal ist es erfreulich, dass das Spiel stattgefunden hat, weil Nachholtermine immer so eine Sache sind, vor allem auch unter der Woche. War auf jeden Fall machbar, was die Platzverhältnisse anbelangt. Wendzelle hat sich eher schwer damit getan zu spielen. Wir haben dann letztendlich auf dem B-Platz gespielt, nachdem der Platz dann ein bisschen von den Pfützen befreit wurde. Er war matschig, aber er war jetzt nicht so tief, dass man nicht hätte darauf spielen können. Ansonsten war es natürlich mit den Wind, Regen und Kälteverhältnissen schon sehr, sehr grenzwertig. In der ersten Halbzeit hatte Wendezelle Rückenwind. Das hat ihnen sicherlich ein bisschen in den Karten gespielt, weil wir nicht so richtig rausgekommen sind. Und sie haben das letztendlich auch mit ihrer spielerischen Klasse sehr gut gemacht, haben die Tore gut rausgespielt mit schönen Steckbällen in die Tiefe, waren viel in Bewegung. Und wir waren definitiv einfach zu passiv. Unter dem Strich auch zu mutlos, zu kraftlos, zu ideenlos. Zweite Halbzeit sah es dann ein bisschen besser aus. Da haben wir zumindest dann über 20, 25 Minuten ein bisschen auf Augenhöhe mitgespielt. Sicherlich auch, weil es da schon 6:0 stand und Wendezelle den einen oder anderen Gang zurückgeschaltet hat. Was aber trotzdem schön ist und für unsere Moral spricht, dass wir nicht aufgegeben haben bis zum Schluss, uns dann zumindest für den Kampf nochmal mit zwei Toren belohnt haben. Das ist das Positive, was man aus dem Spiel ziehen könnte. Ansonsten muss man klar sagen, dass das ein hochverdienter Sieg war. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir das Spiel schnellstmöglich abhaken und dass wir in den nächsten Spielen irgendwie punkten."

TSV Wendezelle – SV Teutonia Gr. Lafferde 7:2

TSV Wendezelle: Niklas Plote, Marcel Kamp, Kilian Führmann (79. Martin Böttcher), Tim-Niklas Latzel, Niclas Kamp, Nick Henke, Lennert Gürth (61. Thomas Erich), Tim Herrmann (61. Rene Ahlers), Jakob Dettmer, Maik Laschkowski, Julian Rode - Trainer: Marius Plote

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (65. Jannis Erbs), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Sebastian Staats, Mohamed Bashiru Bah (65. Niklas Elias Richter), Thorben Röcken, Fabian Neumann, Jan-Victor Nimke, Umut Salucu (46. Ismail Abdulah), Hendrik Zobjack, Tim Paul - Trainer: Marcus Kallmeyer

Schiedsrichter: Joel Hannemann

Tore: 1:0 Niklas Plote (2.), 2:0 Maik Laschkowski (17.), 3:0 Julian Rode (35.), 4:0 Julian Rode (38.), 5:0 Julian Rode (53.), 6:0 Fabian Neumann (55. Eigentor), 6:1 Tim Paul (75.), 6:2 Ismail Abdulah (81.), 7:2 Martin Böttcher (83.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TSV Wipshausen (8./17) – SV Arminia Vechelde (11./15) 6:0

Wipshausen setzte ein deutliches Ausrufezeichen und feierte den höchsten Sieg der bisherigen Saison. Filbrandt eröffnete, anschließend erhöhten Brennecke, erneut Filbrandt sowie Klinke, Witte und Doerger. Arminia Vechelde fand nach dem frühen Rückstand keine Struktur mehr und ließ sich phasenweise überrollen. Mit nun -12 Toren rutscht die Arminia ins untere Drittel der Tabelle.

Andreas Laurer, Trainer Wipshausen: "Meine Mannschaft hat einen Topspiel abgeliefert. Wir haben uns vorgenommen, die drei Punkte in Wipshausen zu behalten. Man hat es der Mannschaft angemerkt, dass sie das von der ersten bis zur letzten Minute wollte. Zunächst war Vechelde die spielbestimmende Mannschaft, aber nach fünfzehn Minuten haben wir das Spiel besser in den Griff bekommen. Nach dem 1:0 durch Hendrik Filbrandt wurden wir immer sicherer und hatten viele Ballgewinne. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es einen berechtigten Elfmeter für Vechelde, welchen unser Torwart Steffen Ansorge aber klasse gehalten hat. Eine wahrscheinlich spielendscheidende Szene. Kurz danach machen wir das 2:0. Das 3:0, 4:0, 5:0 haben wir jeweils mit viel Tempo herausgespielt. Das 6:0 entstand aus einer Flanke, die sich windbedingt unhaltbar ins lange Eck senkte. Insgesamt eine super Einstellung meiner Mannschaft und aufgrund einer Top-Torhüterleistung von Steffen stand auch endlich mal dir Null!"

TSV Wipshausen – SV Arminia Vechelde 6:0

TSV Wipshausen: Steffen Ansorge, Alexander Müller, Felix Böttcher, Melvin Witte, Raphael Bamberg, David Klinke (74. Dominik Laurer), Sebastian Austen (46. Julius Bennet Weidner), Mattis Leithäuser (81. Maximilian Baars), Hendrik Filbrandt (81. Tim Kretschmer), Gerret Doerger, Tim Brennecke (74. Nicholas Zogalla)

SV Arminia Vechelde: Lasse Flegel, Kevin Müller, Kevin Schönfeld (46. Fabrizio Magistro), Pascal Michelmann (46. Philipp-Marvin Brendel), Marius Giesemann (57. Marc Totzke), Louis Oppermann, Louis Bennett Naser Bytyqi, Jakob Beyer (54. Henrik Thiele), Anton Palnikov, Oleksii Shpak, Michel Schäfer - Trainer: Dennis Pasemann

Schiedsrichter: Stan Thiele

Tore: 1:0 Hendrik Filbrandt (17.), 2:0 Tim Brennecke (51.), 3:0 Hendrik Filbrandt (55.), 4:0 David Klinke (66.), 5:0 Melvin Witte (78.), 6:0 Gerret Doerger (86.)