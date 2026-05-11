Lehndorf behauptet sich im Titelrennen

– Foto: Volkhard Patten

Der Lehndorfer TSV setzt sich am 27. Spieltag mit 2:0 gegen den FC Wenden durch. Doppel-Torschütze Beith sorgt früh für klare Verhältnisse, während der Spitzenreiter im engen Titelkampf weiter vor dem TSV Wendezelle bleibt.

Lehndorf, mit 92 erzielten Treffern weiterhin die offensivstärkste Mannschaft der Liga, kontrollierte in der Folge das Spielgeschehen weitgehend. Wenden fand offensiv nur selten statt und konnte die kompakte Defensive des Spitzenreiters kaum in Verlegenheit bringen.

Der Tabellenführer aus Lehndorf (58 Punkte) ist seiner Favoritenrolle gegen den FC Wenden (29 Punkte, Tabellenplatz 10) früh gerecht geworden. Bereits in der 10. Minute brachte Beith die Gastgeber in Führung und stellte damit die Weichen auf Sieg.

Beith entscheidet die Partie nach der Pause

Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Beith für die Entscheidung. In der 48. Minute erhöhte der Offensivspieler auf 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Weitere Tore blieben in der Folge aus, da Lehndorf das Ergebnis verwaltete und keine Risiken mehr einging.

Der FC Wenden, der im Tabellenmittelfeld mit 29 Punkten weiterhin einen gewissen Abstand zu den Abstiegsrängen hält, blieb über weite Strecken ohne zwingende Torchancen.

Tabellenbild bleibt im Gleichgewicht im Titelkampf

Durch den Heimsieg bleibt der Lehndorfer TSV an der Tabellenspitze, muss jedoch weiterhin den TSV Wendezelle im Blick behalten. Der Verfolger liegt mit 55 Punkten nur drei Zähler zurück und hat bei ähnlicher Spielanzahl den Druck aufrechterhalten.

Im oberen Tabellenbereich behauptet sich zudem der TSV Germania Lamme (50 Punkte) auf Rang drei, während sich dahinter ein enges Mittelfeld mit mehreren punktgleichen Mannschaften formiert.

Die Partie bestätigte die unterschiedlichen Saisonverläufe beider Teams. Lehndorf präsentierte sich erneut stabil und effizient, ohne dabei spielerisch zu glänzen. Wenden fehlte dagegen die Durchschlagskraft, um den Tabellenführer ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Mit dem 2:0-Erfolg bleibt Lehndorf im Titelrennen auf Kurs, während Wenden seine Punkte weiterhin für den endgültigen Klassenerhalt sammeln muss.