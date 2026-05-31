Lehndorf baut Druck auf die Konkurrenz aus Tabellenführer gewinnt 2:0 gegen den FC Heeseberg und legt im Meisterschaftsrennen vor von red · Heute, 13:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der Lehndorfer TSV hat seine Pflichtaufgabe am 29. Spieltag erfüllt. Durch den 2:0-Erfolg gegen den FC Heeseberg baut der Spitzenreiter sein Punktekonto auf 67 Zähler aus und erhöht vorübergehend den Druck auf Verfolger TSV Wendezelle, der erst später am Spieltag im Einsatz ist.

Vor dem Anpfiff waren die Rollen klar verteilt: Der Lehndorfer TSV ging als Tabellenführer mit 64 Punkten in die Partie, der FC Heeseberg reiste als Sechster mit 39 Zählern an. Entsprechend konzentriert begann der Ligaprimus gegen einen Gegner, der zuletzt mit Siegen gegen den MTV Hondelage und den TSV Schwicheldt auf sich aufmerksam gemacht hatte. Die Gäste hielten die Begegnung lange offen und setzten damit ihren vor dem Spiel angekündigten Plan zunächst erfolgreich um. Heeseberg verteidigte diszipliniert und ließ dem Tabellenführer nur wenig Raum. Erst kurz vor der Pause gelang Lehndorf der entscheidende Durchbruch. Herzig traf in der 40. Minute zum 1:0 und belohnte die zunehmende Feldüberlegenheit der Gastgeber.

Mit der Führung im Rücken kontrollierte der Spitzenreiter das Geschehen auch nach dem Seitenwechsel weitgehend. Heeseberg blieb zwar engagiert, konnte die Defensive des Tabellenführers jedoch nur selten ernsthaft unter Druck setzen. Herzig und Hieske sichern den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft Die endgültige Entscheidung fiel in der 79. Minute. Hieske erhöhte auf 2:0 und beseitigte die letzten Zweifel am Heimerfolg. Für Lehndorf war es der 22. Saisonsieg, mit dem die Mannschaft ihre starke Bilanz weiter ausbaute. Gleichzeitig knackte der Tabellenführer die Marke von 100 erzielten Treffern und steht nun bei 100:33 Toren.