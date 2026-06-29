Lehmann und Merten übernehmen beim Dahlenburger SK

Der Dahlenburger SK hat auf Instagram Mario Lehmann als neuen Trainer und Joschua Merten als Co-Trainer vorgestellt. Beide stammen aus Dahlenburg und werden künftig gemeinsam die Verantwortung für die 1. Herren übernehmen.
Nach Angaben des Vereins fiel die Entscheidung bewusst auf ein Trainergespann aus den eigenen Reihen. „Nach wenig konstanten Jahren war es uns wichtig, wieder mehr Verlässlichkeit und Zusammenhalt in den Verein zu bringen. Wir wollten bewusst ein Trainergespann aus den eigenen Reihen gewinnen, das den DSK kennt und für den Verein brennt. Mario und Joschi verkörpern genau diese Werte“, erklärt Marc Schulz, 1. Vorsitzender des Fördervereins Grün-Weiß Dahlenburg.
Trainer setzen auf Zusammenhalt
Mario Lehmann freut sich auf seine neue Aufgabe. „Der DSK war immer dann erfolgreich, wenn alle an einem Strang gezogen haben. Genau daran wollen wir anknüpfen und den sportlichen Erfolg Schritt für Schritt zurück nach Dahlenburg holen“, beschreibt Lehmann seine Zielsetzung.
Für Co-Trainer Joschua Merten steht vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft im Vordergrund. „Wir wollen wieder mehr Spaß in die Mannschaft bringen, eine noch stärkere Gemeinschaft formen und den Zusammenhalt innerhalb der Fußballsparte stärken“, beschreibt Merten die Schwerpunkte für die kommende Saison.
Auch DSK-Vorstandsmitglied Hartmut Hacker betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Förderverein. „Der neue Vorstand legt Wert darauf, eng mit dem Förderverein zusammenzuarbeiten und die 1. Herren auf ein solides Fundament zu stellen. Ein zentrales Ziel war dabei, ein Trainerteam aus den eigenen Reihen zu gewinnen“, erläutert Hacker.
Klassenerhalt nach schwieriger Hinrunde
Der Dahlenburger SK sicherte sich den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Saisonende. Zur Winterpause hatte die Mannschaft mit fünf Punkten den vorletzten Tabellenplatz belegt. Ein Sieg, zwei Unentschieden und elf Niederlagen standen nach der Hinrunde zu Buche. In der Rückrunde holte der DSK 20 Punkte aus 14 Spielen.
Im März übernahm Matthias Schubert die Mannschaft. Unter seiner Leitung stabilisierte sich der DSK und fand zunehmend zu mehr Sicherheit. „Mit Sachverstand und großem Engagement ist es ihm gelungen, den Klassenerhalt zu sichern“, bedankt sich Stefan Eggerstedt bei Schubert.
Neben dem neuen Trainerteam plant der Dahlenburger SK auch strukturelle Veränderungen. Mittelfristig sucht der Verein einen sportlichen Leiter, der als Bindeglied zwischen Vorstand, Trainerteam und Nachwuchsbereich fungieren und die sportliche Entwicklung des Vereins langfristig begleiten soll.