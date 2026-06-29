Lehmann und Merten übernehmen beim Dahlenburger SK Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt setzt der Dahlenburger SK künftig auf zwei Dahlenburger an der Seitenlinie und sucht zusätzlich einen sportlichen Leiter. von FuPa Heide-Wendland · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Symbolbild Dahlenburger SK (grünes Trikot) – Foto: Steffi Rathje

Der Dahlenburger SK hat auf Instagram Mario Lehmann als neuen Trainer und Joschua Merten als Co-Trainer vorgestellt. Beide stammen aus Dahlenburg und werden künftig gemeinsam die Verantwortung für die 1. Herren übernehmen.

Nach Angaben des Vereins fiel die Entscheidung bewusst auf ein Trainergespann aus den eigenen Reihen. „Nach wenig konstanten Jahren war es uns wichtig, wieder mehr Verlässlichkeit und Zusammenhalt in den Verein zu bringen. Wir wollten bewusst ein Trainergespann aus den eigenen Reihen gewinnen, das den DSK kennt und für den Verein brennt. Mario und Joschi verkörpern genau diese Werte“, erklärt Marc Schulz, 1. Vorsitzender des Fördervereins Grün-Weiß Dahlenburg. Trainer setzen auf Zusammenhalt

Mario Lehmann freut sich auf seine neue Aufgabe. „Der DSK war immer dann erfolgreich, wenn alle an einem Strang gezogen haben. Genau daran wollen wir anknüpfen und den sportlichen Erfolg Schritt für Schritt zurück nach Dahlenburg holen“, beschreibt Lehmann seine Zielsetzung. Für Co-Trainer Joschua Merten steht vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft im Vordergrund. „Wir wollen wieder mehr Spaß in die Mannschaft bringen, eine noch stärkere Gemeinschaft formen und den Zusammenhalt innerhalb der Fußballsparte stärken“, beschreibt Merten die Schwerpunkte für die kommende Saison.