Lehmann-Traumecke bei Weidas Testspielsieg

– Foto: Thomas Gorlt/GO-SPORTFOTOGRAFI

Der Gastgeber übernahm sofort die Initiative. Beim ersten Schuss aufs Tor verzog Björn Trinks noch, aber wenig später erzielte er mit einem platzierten Flachschuss in die lange Ecke die Weidaer Führung. Eine gefährliche Peuker-Eingabe brachte Gefahr für das Greizer Tor. Dann ein schöner Schuss von Oliver Peuker, den Torwart Petersen entschärfte. Ein Höhepunkt des Spiels war dann das 2:0, denn Weidas Kapitän Christopher Lehmann verwandelte einen Eckball direkt. Wenig später kam Greiz zum Anschlusstreffer. Joshua Fiedler war eher am Ball als Weidas aus dem Tor gelaufener Keeper Lucas Soldera und traf ins leere Gehäuse.

Zur Pause wechselte Weida fast komplett durch, sieben neue Spieler kamen in die Partie. Beim dritten Weidaer Treffer bereitete Hugh Graham auf der rechten Seite vor und Robin Paulick vollendete in der Mitte. Kurz vor dem Abpfiff der 4:1-Endstand, den erneut Trinks mit seinem zweiten Tor im Spiel erzielte. In der 80. Minute ein emotionaler Höhepunkt, denn der lange am Kreuzband verletzte David Oxenfart kam für den FC Thüringen in die Partie.

Am Samstag steigt das letzte Vorbereitungsspiel. Weida tritt beim Verbandsligisten VfB Merseburg in Sachsen-Anhalt an.