Lehmann-Nachfolger bei Borussia Freialdenhoven steht fest Der 42-jährige Ex-Teveren-Trainer Chris Reimer soll die Negativserie sofort stoppen. von Andreas Santner · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser

Der neue Mann an der Seitenlinie bei Borussia Freialdenhoven: Chris Reimer – Foto: Heidebote

Borussia Freialdenhoven hat nicht lange gefackelt. Nur wenige Tage nach der Trennung von Dirk Lehmann steht mit Chris Reimer der Nachfolger parat. Der 42-Jährige springt sofort ins kalte Wasser: Nach nur einer Trainingseinheit wartet heute Abend bereits das richtungsweisende Duell gegen Jugendsport Wenau.

Reimer greift nach Pause wieder an Das ging fix an der Ederener Straße. Nachdem die Borussia zuletzt sechs bittere Pflichtspielpleiten in Serie schlucken musste, weht ein neuer Wind durch Freialdenhoven. Der Verein präsentierte Chris Reimer als neuen Cheftrainer, der im Kreis Düren kein Unbekannter ist und nach einer längeren Auszeit auf die Bühne zurückkehrt. Die vergangenen 15 Monate verbrachte Reimer weit weg vom taktischen Whiteboard. Gemeinsam mit seinem Bruder widmete er sich einem Mammutprojekt in der Heimat. „Die 15 Monate Pause taten gut beziehungsweise habe ich die Zeit gut genutzt, da ich vor 15 Monaten eine alte Schmiede gekauft habe. Diese habe ich mit meinem Bruder zu einem kleinen Sportpark mit Fußballhalle, Athletikhalle und vielem mehr umgestaltet“, blickt Reimer auf seine Zeit abseits des Platzes zurück.

"Großer Klub mit beeindruckender Strahlkraft" Dass der Ruf der Borussia ihn nun wieder an die Seitenlinie lockte, liegt vor allem am Prestige des Traditionsvereins. „Borussia Freialdenhoven ist ein großer Klub mit beeindruckender Historie und Strahlkraft. Die Gespräche mit dem Vorstand waren sehr gut und ich hatte sofort ein gutes Gefühl. Außerdem ist es eine Mannschaft mit vielen spannenden Spielern, mit der wir nächste Saison wieder ambitionierten Fußball spielen wollen“, so der neue Coach über seine Beweggründe. Reimer bringt reichlich Erfahrung mit. Vor seiner Pause coachte er Germania Teveren in der Landes- und Mittelrheinliga, zuvor sammelte er beim SV Brachelen Meriten in der Kreisliga. Praktisch für den Einstieg: Einige Akteure des aktuellen Kaders kennt er bereits aus gemeinsamen Tagen in Teveren. Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Übungsleiter ohnehin nicht. Bereits gestern Abend leitete er das erste Training, am heutigen Abend steht schon das Debüt gegen Wenau an. Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn, denn die Gäste liegen nur drei Zähler hinter der Borussia.