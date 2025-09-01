Lehmann-Hattrick legt den Grundstein

Schon in der 2. Minute die erste Ecke für Weida, die Robin Paulick erkämpft hatte. Dann ein Solo von Simon Fuchs, aber noch ohne Erfolg. Jetzt schlug die große Zeit von Weidas Offensivspieler Christopher Lehmann, der in der Vorwoche seinen 35. Geburtstag gefeiert hatte. Blieb er gegen Wismut noch torlos, hielt er sich nun mehr als schadlos. Innerhalb von nur 12 Minuten gelang ihm ein lupenreiner Hattrick und die frühe Vorentscheidung des Derbys. Fuchs schaltete sich in einen Schleizer Abspielfehler ein und bediente Lehmann, der mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze Torwart Groh keine Abwehrmöglichkeit ließ. Dann musste der Schleizer Keeper bei einer gefährlichen Kopfballrückgabe klären. Einen scharf getretenene Freistoß von halbrechts von Oliver Peuker fälschte Lehmann per Kopf ab und der Ball sprang vom Innenpfosten in die Maschen. Damit noch nicht genug. Wenig später köpfte Christopher Lehmann eine Flanke von Hugh Graham ins Netz. Es stand 3:0 für Weida, das beim Solo von Simon Fuchs, einem Versuch von Diego Pohl und einem Kopfball von Fritz Pöckel weitere gute Tormöglichkeiten hatte. Aber kurz vor der Pause meldete sich der Gastgeber zurück. Kapitän Albert Pohl traf mit einem Schlenzer ins obere Eck des Weidaer Tores. Schleiz witterte nun Morgenluft und hatte eine weitere gute Chance. Pohls Schuss wurde zur Ecke geklärt, nach der Till Schöneich beim nächsten Schuss im letztem Moment blocken konnte.Zur Pause musste bei Weida Kapitän Maximilian Dörlitz vom Platz, für ihn rückte Pascal Wollnitzke in die Innenverteidigung.

Die vom Stadionsprecher angekündigte große Schleizer Aufholjagd blieb zunächst aus, denn Weida war weiterhin spielerisch klar überlegen. Lehmann gelang fast sein 4. Treffer. Dann setzte sich Peuker im Mittelfeld durch und bediente den nach vorn stürmenden stark spielenden Robin Paulick. Dessen Abgabe verwertete Hugh Graham mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck. Der Drei-Tore-Abstand war wieder hergestellt. Aber die unermüdlich kämpfenden Schleizer gaben nicht auf. Sluga verpasste einen Treffer per Seitfallzieher. Dann war es erneut Albert Pohl mit einem gekonnten Heber über Torwart Burkhardt zum 2:4. Weitere Schleizer Tore konnten die Osterburgstädter vermeiden und hatten selbst gute Kontermöglichkeiten.

Fazit: Am Ende war es ein hochverdienter Auswärtssieg, was auch vom Schleizer Trainer Roger Fritzsch anerkannt wurde. Weida gewann damit das zweite Derby innerhalb einer Woche und rückt in der Tabelle in die oberen Regionen. Am kommenden Wochenende ist Punktspielpause. Das nächste Heimspiel steigt am 13. September gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Büßleben.