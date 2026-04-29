Lehmann ebnet den Weg

Diesmal lagen die weit angereisten Gäste nach einer Viertelstunde schon mit 2:0 zurück. Beim Weidaer Blitzstart hatte Ilja Sevcuks die erste Chance, scheiterte aber an Torwart Buberl. Den nächsten scharfen Schuss von Sevcuks wehrten die Gäste mit der Hand ab. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christopher Lehmann gewohnt sicher. Aber der Weidaer Routinier hatte noch nicht genug. Peukers Schuss wurde abgewehrt und Lehmann stellte mit einem platzierten Flachschuss auf 2:0. Die Gäste wurden nun stärker und kamen zum für die Weidaer völlig unnötigen Anschlusstreffer. Den ersten Schuss entschärfte Lucas Soldera mit guter Parade, aber das Leder fiel Andreas Schel vor die Füße, der mühelos einschob. Die Gäste erzielten dann noch ein Abseitstor, aber es ging mit dem 2:1 für Weida in die Kabinen.

Nach der Pause bestimmte der FC Thüringen weiterhin das Spielgeschehen und wartete geduldig auf Einschusschancen. Nach einer Stunde wurde Oliver Peuker völlig freigespielt und ließ dem Torwart der Gäste mit einem gekonnten Heber keine Abwehrmöglichkeit. Somit haben jetzt sowohl Lehmann als auch Peuker 13 Saisontore auf dem Konto. Der Doppeltorschütze Christopher Lehmann wurde dann ausgewechselt, für ihn kam mit Simon Fuchs ein weiterer Offensivspieler. Er stellte seine Torgefährlichkeit gleich unter Beweis. Nach einem schnellen Angriff brauchte er nur den Fuß hinzuhalten und der Ball lag zum vierten Mal im Borscher Tor. Bei einem Kopfball des ebenfalls eingewechselten Till Schöneich aus vollem Lauf lag sogar Treffer Nummer 5 in der Luft.