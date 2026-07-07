Leher TS verstärkt sich im Tor

– Foto: Leher TS

Die Leher TS hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit Tim Fuchs wechselt ein Torhüter aus Nordrhein-Westfalen nach Bremerhaven und verstärkt künftig den Kader der Blau-Weißen.

Zuletzt stand Fuchs für den SV Hohenlimburg in der Landesliga Westfalen, Staffel 2, zwischen den Pfosten. Zuvor sammelte der Schlussmann unter anderem beim SC Obersprockhövel Erfahrungen.

Mit der Verpflichtung von Fuchs erweitert die Leher TS ihre Optionen auf der Torhüterposition. Der Verein verspricht sich von dem Neuzugang zusätzliche Qualität und einen offenen Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten.

Der Wechsel an die Nordseeküste ist für den Torhüter zugleich ein neuer sportlicher Abschnitt. In Bremerhaven soll Fuchs seine Qualitäten einbringen und dabei helfen, die Defensive der Leher TS weiter zu stabilisieren.