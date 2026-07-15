Leher TS verstärkt die rechte Seite mit Caleb Feiss Der kanadisch ausgebildete Schienenspieler soll mit Tempo und Offensivdrang für neue Impulse bei den Blau-Weißen sorgen. von smu · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die Leher TS hat mit Caleb Feiss einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der schnelle Schienenspieler soll künftig die rechte Seite des Bremen-Ligisten verstärken und dem Team zusätzliche Möglichkeiten geben.

Feiss bringt nach Angaben des Vereins eine fundierte fußballerische Ausbildung aus Kanada mit. Der Neuzugang gilt als technisch versiert und zeichnet sich vor allem durch sein Tempo und seinen Zug nach vorne aus. Tempo und Offensivdrang für die Leher TS