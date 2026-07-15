Leher TS verstärkt die rechte Seite mit Caleb Feiss

Die Leher TS hat mit Caleb Feiss einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der schnelle Schienenspieler soll künftig die rechte Seite des Bremen-Ligisten verstärken und dem Team zusätzliche Möglichkeiten geben.
Feiss bringt nach Angaben des Vereins eine fundierte fußballerische Ausbildung aus Kanada mit. Der Neuzugang gilt als technisch versiert und zeichnet sich vor allem durch sein Tempo und seinen Zug nach vorne aus.
Tempo und Offensivdrang für die Leher TS
Mit seiner geradlinigen Spielweise soll Feiss die rechte Außenbahn beleben und sich immer wieder in das Offensivspiel einschalten. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spielertypen, der gut zur taktischen Ausrichtung der Mannschaft passt.
Für die Leher TS ist Feiss ein weiterer Baustein in der Kaderplanung. Der Schienenspieler soll sich schnell an den Fußball in der Bremen-Liga gewöhnen und den Blau-Weißen mit seinen Qualitäten auf der rechten Seite weiterhelfen.