Leher TS verpflichtet Verteidiger Costello Kordyla Die LTS Bremerhaven hat einen weiteren Neuzugang für die Defensive vorgestellt. Costello Kordyla überzeugte im Probetraining und soll künftig die Abwehr der Bremerhavener verstärken. von smu · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leher TS

Die Leher TS setzt ihre Kaderplanung für die kommende Saison fort und hat mit Costello Kordyla einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der Verteidiger empfahl sich im Probetraining und überzeugte die Verantwortlichen schnell von seinen Qualitäten.

Nach Angaben des Vereins zeichnet sich Kordyla durch eine klare und kompromisslose Spielweise aus. Zudem bringt der Defensivspieler eine hohe Präsenz auf dem Platz mit und übernimmt durch seine kommunikative Art Verantwortung in der Hintermannschaft. Im Probetraining auf Anhieb überzeugt