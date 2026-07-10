Leher TS verpflichtet Verteidiger Costello Kordyla

Die Leher TS setzt ihre Kaderplanung für die kommende Saison fort und hat mit Costello Kordyla einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der Verteidiger empfahl sich im Probetraining und überzeugte die Verantwortlichen schnell von seinen Qualitäten.
Nach Angaben des Vereins zeichnet sich Kordyla durch eine klare und kompromisslose Spielweise aus. Zudem bringt der Defensivspieler eine hohe Präsenz auf dem Platz mit und übernimmt durch seine kommunikative Art Verantwortung in der Hintermannschaft.
Im Probetraining auf Anhieb überzeugt
„Costello hat uns im Probetraining sofort überzeugt. Er ist ein kommunikativer, schnörkelloser Verteidiger, der mit seiner klaren Spielweise, seiner Präsenz und seinem Potenzial hervorragend zu unserer Mannschaft passt“, teilte die Leher TS mit.