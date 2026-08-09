Leher TS verliert knappe Partie gegen Eiche Horn

– Foto: Steffi Rathje

Der TV Eiche Horn hat bei der Leher TS einen knappen Auswärtssieg eingefahren und sich mit 1:0 durchgesetzt, obwohl die Gastgeber über weite Strecken der Partie die spielbestimmende Mannschaft waren.

Die erste Halbzeit bot ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Leher TS erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten, unter anderem durch Mihail Tutunaru, Yanive Dawit Solommon und Azad Gökdogan, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Auf der anderen Seite scheiterte Kota Ishihara in der 28. Minute am Pfosten – die größte Chance der ersten Hälfte fiel damit den Gästen zu. Torlos ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie zunächst an Tempo, ehe sich in der Schlussphase die Entscheidung anbahnte. In der 84. Minute nutzte Eric Baldus einen Ballverlust der Gastgeber und einen anschließenden Stellungsfehler zur Führung für Eiche Horn. Die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung in der Folge konsequent. Für Leher TS wurde es in der Schlussphase zusätzlich schwierig, als Serhat Atilgan in der 91. Minute nach einer zweiten Gelben Karte mit Gelb-Rot vom Platz musste. Am Ende blieb es beim 1:0 für Eiche Horn.