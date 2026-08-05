Leher TS empfängt Aufstiegskandidat TV Eiche Horn zum Auftakt

– Foto: Timo Babic

Der Leher Turnerschaft eröffnet die Saison zu Hause gegen TV Eiche Horn – beide Coaches rechnen mit einem anspruchsvollen ersten Spieltag.

Nach einer guten und weitgehend verletzungsarmen Vorbereitung startet die Leher Turnerschaft zu Hause gegen TV Eiche Horn in die Saison. „Ein super Gegner, eine Mannschaft, die sich über Jahre entwickelt hat und letztes Jahr fast am Peak war. Trotz einzelner Abgänge erwarten wir eine sehr spielstarke, gewachsene Mannschaft“, so Leher-Trainer Dennis Thermer.

Er setzt darauf, dass sich sein eigenes Team weiterentwickelt hat und die Neuzugänge gefruchtet haben, um im Speckenbüttler Park mehr als Paroli zu bieten. Auch Eiche-Horn-Trainer Tomas Führer erwartet eine schwere Aufgabe: „Wir erwarten einen starken Gegner, der den Ball gut laufen lassen möchte, um die Lücken in unserer Abwehr zu reißen. Wir müssen daher gut organisiert und mit viel Laufbereitschaft dagegenhalten und in eigenen Ballbesitzphasen die richtigen Entscheidungen treffen.“

Vor dem Tor wünscht sich Führer von seiner Mannschaft vor allem die nötige Überzeugung, um die geschaffenen Chancen auch zu nutzen.