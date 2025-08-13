Lehe schießt zuerst, Spahnharrenstätte zuletzt und gewinnt Ein Pokalabend wie ein guter Tatort: viel Kampf, ein bisschen Drama und am Ende gewinnt der, den man am wenigsten verdächtigt. Verlinkte Inhalte Kreispokal Emsland SG Lehe GW Spah.

Es war einer dieser Abende, an denen selbst der Fußballgott kurz nicht hinschaut. SG Lehe / Neulehe empfing GW Spahnharrenstätte im Pokal und was sich in 90+5 Minuten abspielte, hatte mehr Wendungen als die dritte Staffel einer schlechten Netflix-Serie.

Den ersten Knall gab’s in der 34. Minute, als Matthias Zumsande die Kugel nach einer kleinen Pingpong-Einlage über die Linie bugsierte. Kai Eric Steenken sammelte sich dabei artig seine erste Vorlage ein. Die Heimmannschaft führte, die Fans rochen Pokalsensation, und Liveticker-Legende Philipp Küpker vermerkte vermutlich schon den Party-Emoji in seiner inneren Tastatur. Doch vier Minuten später erinnerte Jonas Olliges alle daran, dass Fußball eben kein Ponyhof ist. Aus dem Stand zimmerte er den Ball vom 16er in den Knick - so schön, dass sogar die Eckfahne kurz in Ehrfurcht erzitterte. 1:1. Der Torwart? Chancenlos. Der Liveticker? Emotional angeschlagen.