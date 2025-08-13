Lehe schießt zuerst, Spahnharrenstätte zuletzt und gewinnt

Es war einer dieser Abende, an denen selbst der Fußballgott kurz nicht hinschaut. SG Lehe / Neulehe empfing GW Spahnharrenstätte im Pokal und was sich in 90+5 Minuten abspielte, hatte mehr Wendungen als die dritte Staffel einer schlechten Netflix-Serie.
Den ersten Knall gab’s in der 34. Minute, als Matthias Zumsande die Kugel nach einer kleinen Pingpong-Einlage über die Linie bugsierte. Kai Eric Steenken sammelte sich dabei artig seine erste Vorlage ein. Die Heimmannschaft führte, die Fans rochen Pokalsensation, und Liveticker-Legende Philipp Küpker vermerkte vermutlich schon den Party-Emoji in seiner inneren Tastatur.
Doch vier Minuten später erinnerte Jonas Olliges alle daran, dass Fußball eben kein Ponyhof ist. Aus dem Stand zimmerte er den Ball vom 16er in den Knick - so schön, dass sogar die Eckfahne kurz in Ehrfurcht erzitterte. 1:1. Der Torwart? Chancenlos. Der Liveticker? Emotional angeschlagen.
In der zweiten Hälfte hatte Lehe das Spiel phasenweise im Schwitzkasten, drückte, ackerte, schnaufte. Die beste Chance versemmelte Zumsande in der 59. Minute oder besser gesagt: der Gästetorwart hielt heldenhaft mit der Fußspitze.
Und dann kam die 81. Minute. Christoph Wigbers stieg nach einer Flanke so hoch, dass er unterwegs noch Sauerstoff hätte tanken können, und köpfte den Ball ins Tor. 1:2. Die Gäste jubelten, die Gastgeber schauten, als hätten sie gerade einen lukrativen Lotto-Tipp in der 90. Minute verloren.
Philipp Küpker fasste es nach Abpfiff in einem Satz zusammen: „Kampf auf Augenhöhe, Klassenunterschied nicht zu merken, aber Fußball ist eben manchmal ein fieser kleiner Kobold.“
Lehe raus, Spahnharrenstätte weiter. Und irgendwo im Emsland klingt immer noch der virtuelle Applaus des Livetickers.