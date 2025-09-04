Legt Kästorf nach? Spitzenspiele in Bleckenstedt und Gifhorn

Der fünfte Spieltag der Landesliga Braunschweig steht an und die Frage stellt sich, welche Serien ausgebaut werden und welche endlich gebrochen werden. Vorsfelde will in Bleckenstedt den Tabellenführer stürzen und die Kellerteams Lengede, Wolfenbüttel und Sülbeck/Immensen wollen in der Ferne die ersten Punkte einfahren. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.

Northeim und Lengede sind beide sieglos, doch die Eintracht spielte immerhin schon drei Mal Remis. Lengede ist punktlos Vorletzter, doch seit 22/23 gewann Lengede vier Mal, Northeim ein Mal und ein Spiel endete Remis.

Bereits am Samstag empfängt der BSC Acosta die SVG Göttingen. Es heißt Platz sieben gegen Platz zwölf, doch aus den vergangenen sieben direkten Duellen konnten die Braunschweiger kein Mal einen Sieg feiern. Die letzten vier Duelle gingen sogar klar an die SVG, die bislang allerdings noch sieglos ist.

Zum Spitzenspiel lädt der MTV Gifhorn ein und empfängt am Sonntag die Freien Turner aus Braunschweig. Aktuell sind beide Teams durch einen Punkt getrennt und die Braunschweiger wollen die Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen. Beim Testspiel im März klappte dies gut. Damals gewannen die Freien Turner mit 6:0.

Göttingen 05 spielte ebenso wie Fallersleben Remis gegen die Freien Turner aus Braunschweig. Auch in der Tabelle sind beide Teams nur durch zwei Punkte getrennt, dennoch gehen die 05er als klarer Favorit ins Spiel. Auch aufgrund der beiden Siege in der Vorsaison.

Auch Bleckenstedt gegen den SSV Vorsfelde ist ein absolutes Spitzenspiel. Der makellose Tabellenführer gegen den Oberliga-Absteiger, der zuletzt drei Spiele in Serie gewann. Mit dem vierten Sieg in Serie würde Vorsfelde punktgleich mit Bleckenstedt ziehen.

Der Bovender SV ist ungeschlagen auf Rang zwei, Germania Wolfenbüttel konnte noch keinen Punkt sammeln und hängt trotz guter Leistungen im Tabellenkeller. Die Marschroute für Bovenden ist also klar und man will den vierten Sieg in Serie feiern.

Zum Aufsteigerduell kommt es zwischen RW Volkmarode und dem FC Sülbeck/Immensen. Der Saisonstart verlief sehr konträr. Volkmarode hat fünf Punkte auf dem Konto und steht auf Rang neun, Die Gäste verloren alle Partien, mitunter deutlich.

Sa., 06.09.2025, 16:30 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B SSV Kästorf SSV Kästorf 16:30 PUSH