Hirschkamp startetet mit zwei Siegen.
Hirschkamp startetet mit zwei Siegen. – Foto: Michael Werner

Legt Hirschkamp gegen enttäuschende Osterfelder nach?

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Sieben Teams gaben bislang noch keinen einzigen Punkt ab, darunter die Tormaschine des Tabellenführers SV Sarajevo, Absteiger FC Sterkrade und Neuling 1. FC Hirschkamp.

Vielerorts als stärkster Aufsteiger vermutet, untermauerte der 1. FC Hirschkamp dies mit seinen bisherigen beiden Auftritten. Auf den 3:0-Auftaktsieg gegen Mitaufsteiger FC Welheim folgte mit einem 4:1-Erfolg gegen Glück-Auf Sterkrade der nächste überzeugenden Auftritt. Ganz oben behauptet sich zunächst aber noch der SV Sarajevo, der in der Vorwoche gegen TB Oberhausen (4:3) aber beinahe eine 3:0-Führung aus der Hand gab. Mit dem FC Sterkrade wartet nun eine waschechte Bewährungsprobe, auch das Team von Alexander Forger ist bislang noch ungeschlagen. Der SC Buschhausen wird sich weiter oben festbeißen wollen, müsste dafür aber der Zweitvertretung von Arminia Klosterhardt die erste Saisonniederlage zufügen.

So läuft 3. der Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:00

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
13:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:15

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
07.09.25 SC Buschhausen 1912 II - SC Buschhausen 1912
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt II - TSV Safakspor Oberhausen
07.09.25 SV Adler Osterfeld - BV Osterfeld 1919
07.09.25 SV Sarajevo Oberhausen - FC Welheim II
07.09.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - 1. FC Hirschkamp
07.09.25 Glück-Auf Sterkrade - TB Oberhausen 1889
07.09.25 FC Welheim - FC Sterkrade 72
07.09.25 VfR 08 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II

