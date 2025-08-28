Legt Hirschkamp gegen enttäuschende Osterfelder nach?

Vielerorts als stärkster Aufsteiger vermutet, untermauerte der 1. FC Hirschkamp dies mit seinen bisherigen beiden Auftritten. Auf den 3:0-Auftaktsieg gegen Mitaufsteiger FC Welheim folgte mit einem 4:1-Erfolg gegen Glück-Auf Sterkrade der nächste überzeugenden Auftritt. Ganz oben behauptet sich zunächst aber noch der SV Sarajevo, der in der Vorwoche gegen TB Oberhausen (4:3) aber beinahe eine 3:0-Führung aus der Hand gab. Mit dem FC Sterkrade wartet nun eine waschechte Bewährungsprobe, auch das Team von Alexander Forger ist bislang noch ungeschlagen. Der SC Buschhausen wird sich weiter oben festbeißen wollen, müsste dafür aber der Zweitvertretung von Arminia Klosterhardt die erste Saisonniederlage zufügen.