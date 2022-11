Du wirst automatisch weitergeleitet...

Erik Schmidt (links) rettete Versbachtal gegen Gladenbach mit seinem Treffer in vorletzter Minute ein Remis. Mittlerweile hat sich der Neuling in der Torhunger-Tabelle auf Platz 3 geballert. Sebastian Thomas (rechts) und Co. sollten gewarnt sein. (© Jens Schmidt)

Legt GSC den SGV-Ballermänner Ketten an? Teaser KOL NORD: +++ Gladenbach und Versbachtal präsentieren sich vor ihrem Derby am Sonntag in Topform, Silberg/Eisenhausen ist vor dem letzten Heimspiel des Jahres am Samstag auch nicht schlecht... +++ MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Der vorletzte Spieltag des Jahres der Fußball-Kreisoberliga Nord wartet mit einem regionalen Leckerbissen auf: Der Gladenbacher empfängt die SG Versbachtal. Die SG Silberg/Eisenhausen bestreitet ihr letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2022. Kurz vor der Winterpause nähern sich die beiden Hinterländer Vertreter und der letzte Meister der A-Liga Biedenkopf der Bestform an. Mit entsprechend breiter Brust und hohen eigenen Erwartungen laufen die drei Teams am Wochenende auf. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.