"Legt eure Handys nicht zu weit weg, ich melde mich für die Ü32 bald"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Markus Zehnpfennig über die aktuelle Lage beim SV Blau-Weiß Dahlewitz. Er blickt auf eine intensive Vorbereitung unter neuen Bedingungen zurück, bewertet Neuzugänge, verabschiedete Leistungsträger und ordnet das Potenzial seines Teams für die kommende Saison in der Landesklasse Ost ein. Die sportliche Philosophie bleibt dabei unverändert: Gemeinschaft, Zusammenhalt und eine funktionierende Kabine stehen über allem.

Mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit zeigt sich Markus Zehnpfennig grundsätzlich zufrieden. Der Coach hebt vor allem die verbesserten Trainingsmöglichkeiten hervor. „Durch den Neubau unseres Kunstrasenplatzes konnten wir diesen Sommer endlich mal dauerhaft unter guten Bedingungen bei uns auf der Anlage trainieren.“ Das sei in der Vergangenheit nicht immer selbstverständlich gewesen.

Trotzdem verlief die Vorbereitung nicht ganz reibungslos. Besonders die urlaubsbedingten Ausfälle während der Sommerpause erschwerten einen kontinuierlichen Trainingsbetrieb. „Leider sind wir natürlich mitten in der Sommer-Urlaubszeit. Das sieht man natürlich deutlich auf dem Platz. Unsere Kadergröße während der Vorbereitung war schon stellenweise sehr dezimiert.“ Trotzdem zog die Mannschaft mit – und auch der Trainer zeigt sich kämpferisch: „Aber wir haben die Situation angenommen und trotzdem gut gearbeitet!“

Bei den Neuzugängen setzt der SV Blau-Weiß Dahlewitz in erster Linie auf den eigenen Unterbau. Mit Guilian Strauß, Jordan Mielke und Tim Fries wurden drei Spieler aus der zweiten Mannschaft ins Landesklasse-Team integriert. Zehnpfennig lobt ihre schnelle Anpassung: „Alle drei haben bereits Spiele für uns bestritten und haben sich daher schnell und gut in der Mannschaft zurechtgefunden.“ Ein kleiner Rückschlag betrifft Tim Fries, der aktuell verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht: „Tim fällt leider verletzungsbedingt noch eine Weile aus.“

Komplettiert wird das Quartett durch Alexander Hinze, der vom FC 98 Hennigsdorf zu den Dahlewitzern gestoßen ist. Auch er habe sich rasch eingefunden: „Alex kommt vom FC 98 Hennigsdorf und ist seit Tag 1 der Vorbereitung fleißig dabei. Auch er hat sich sehr gut bei uns eingelebt.“

Transferaktivitäten abgeschlossen – vorerst

Obwohl das Transferfenster noch geöffnet ist, plant der Verein aktuell keine weiteren Neuverpflichtungen. „Ausgeschlossen ist das natürlich nicht, aber aktuell sieht es nicht danach aus“, so der Coach. Das Grundgerüst für die neue Saison steht – und auch quantitativ scheint der Kader nach Einschätzung Zehnpfennigs ausreichend bestückt.

Vier Abgänge, zwei davon schmerzhaft

Allerdings musste Dahlewitz im Sommer auch einige personelle Verluste hinnehmen. Vor allem der Abschied von zwei prägenden Spielern wiegt schwer. „Wir haben ja leider mit Niklas Rosenberg und Lukas Knochel zwei Säulen der Mannschaft in diesem Sommer verabschieden müssen“, erklärt der Trainer. Beide beendeten ihre Laufbahn – was Zehnpfennig mit einem humorvollen Seitenhieb versieht: „Beide sind in den Vorruhestand gewechselt. Legt eure Handys nicht zu weit weg, ich melde mich für die Ü32 bald bei euch.“

Kurzfristig musste sich der Verein auch von Jason Schulz und Nicolas Trelenberg verabschieden, die aus beruflichen Gründen derzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. „Beide können berufsbedingt aktuell nicht bei uns mitwirken.“ Für den Coach steht aber fest: „Weitere Abgänge wird es hoffentlich nicht mehr geben.“

Mannschaftlicher Zusammenhalt als wichtigste Stärke

Auf die Frage nach der größten Stärke seiner Mannschaft gibt es für Zehnpfennig eine klare Antwort: das Kollektiv. „Die größte Stärke unserer Mannschaft ist die Mannschaft“, stellt er unmissverständlich klar. Dahlewitz setzt nicht auf Einzelkönner, sondern auf Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit. „Bei uns gibt es nicht den einen Spieler. Das macht uns am Ende aus. Wir spielen gemeinsam im Team und kämpfen dementsprechend zusammen.“

Doch nicht nur auf dem Feld herrscht Einheit. Auch abseits des Platzes legt der Verein Wert auf ein gutes Miteinander: „Auch die Kabine und Aktivitäten rund um das Spielfeld gehören bei uns einfach dazu.“

Top-5-Platzierung als realistisches Ziel

Ein offizielles Saisonziel hat der SV Blau-Weiß Dahlewitz nicht formuliert – und dennoch ist der Anspruch gewachsen. Nach dem siebten Tabellenplatz in der Vorsaison schielt man nach oben. Zehnpfennig formuliert es zurückhaltend: „Im letzten Jahr sind wir 7. Platz geworden. Wenn wir uns dem gegenüber verbessern würden, wäre ich zufrieden.“ Wenn die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, traut er ihr einiges zu: „Ich denke, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, kann die Mannschaft einen Platz in den Top 5 erreichen.“

Mehrere Favoriten im Rennen um den Titel

Ein klarer Favorit für die Meisterschaft lässt sich für den Dahlewitzer Trainer schwer ausmachen. „Schwere Frage“, sagt Zehnpfennig – und verweist auf die rege Transferaktivität anderer Teams: „Da scheinen sich ja dieses Jahr mehrere Mannschaften für zu interessieren, wenn man so die Zugänge in manchen Vereinen so beobachtet.“ Der Titelkampf verspricht Spannung: „Es wird sicherlich ein spannendes Rennen um den Platz an der Spitze.“

Kapitänsfrage noch offen – Nachfolger gesucht

Eine Entscheidung steht noch aus: die Wahl des neuen Mannschaftskapitäns. Nach dem Abschied von Niklas Rosenberg ist das Amt vakant. „Ein Kapitän wurde offiziell noch gar nicht ernannt.“ Zehnpfennig sieht aber keinen Zeitdruck: „Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit bis zum ersten Ligaspiel. Da wird sich noch jemand finden für das Amt.“

Ein Team, das über den Zusammenhalt kommt

Der SV Blau-Weiß Dahlewitz startet mit einer gesunden Mischung aus Kontinuität, eigener Nachwuchsarbeit und punktueller Verstärkung in die neue Saison der Landesklasse Ost. Auch wenn mit Rosenberg und Knochel wichtige Führungsspieler fehlen, bleibt der Teamgedanke das tragende Element. Der Kader steht, die Stimmung ist intakt – und mit einem funktionierenden Kollektiv will man sich weiterentwickeln. Wenn alles zusammenpasst, ist laut Trainer Zehnpfennig ein Platz unter den ersten fünf Teams realistisch. Und genau das strebt man in Dahlewitz an – ganz ohne große Sprüche, aber mit einer klaren Botschaft: „Die größte Stärke unserer Mannschaft ist die Mannschaft.“