Legt Esens einen drauf? Brisanz in Mühlen, Brake vs. Vechta

Der neunte Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und bereits am Freitag stehen zwei Partien an, wobei sich BW Papenburg zumindest vorübergehend die Tabellenführung schnappen kann. Am Samstag ist Voxtrup in Garrel zu Gast und der Rest spielt am Sonntag. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.

Papenburg kann sich mit dem siebten Sieg in Serie die Tabellenführung, zumindest vorerst, schnappen. Am Freitag kommt Vorwärts Nordhorn, gegen die man seit sieben Spielen unbesiegt ist. Zuletzt gab es ein Remis, doch Nordhorn läuft bisher den eigenen Erwartungen hinterher. Vielleicht gelingt den Gäste ja eine Überraschung.

Oldenburg als Absteiger empfängt den Aufsteiger TuS Esens. Nach einem katastrophalen Saisonstart hätte man es wohl nicht gedacht, doch der TuS hat nur einen Punkt weniger als Oldenburg auf dem Konto. Zuletzt gewann der Aufsteiger drei von vier Spielen. Oldenburg fehlt es an Konstanz, doch am Sonntag soll der zweite Heimsieg der Saison eingefahren werden.

Platz 15 gegen Platz 14. Brake und Vechta stehen tief im Keller und brauchen definitiv Punkte. Während Brake seine einzigen drei Punkte auswärts einfuhr, konnte Vechta nur zuhause Punkten. Eine Serie wird also im positiven Sinne reißen.

Schüttorf empfängt BW Lohne II und trifft auf einen unbekannten Gegner. Ein Heimsieg wird dennoch das klare Ziel sein, um weiterhin an den Top-Zwei dran zu bleiben. Lohne hingegen startete sehr gut in die Saison, wartet nun aber seit zwei Partien auf einen Sieg, ob Schüttorf da der richtige Aufbaugegner ist, wagt man aber zu bezweifeln.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SC Melle 03 SC Melle 03 SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 15:00 live PUSH

Melle und Eintracht Nordhorn sind durch einen Punkt getrennt und das obwohl Melle noch gänzlich unbesiegt ist. Doch aus den sieben Partien konnte der SC lediglich zwei Mal gewinnen. Aufsteiger Nordhorn gewann zuletzt zwei Mal in Serie und sprang an Melle vorbei auf Rang acht.

Firrel und Bevern wechselten sich zuletzt stets ab damit, wer einen Dreier einfährt. Nach der Regel wäre der SV Bevern wieder dran, doch der Tabellenfünfte ist seit vier Partien sieglos und verlor den Anschluss nach ganz oben. Firrel steht auf dem zwölften Platz und könnte mit einem Sieg einen ordentlichen Satz nach oben machen.

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr BV Garrel BV Garrel VfR Voxtrup VfR Voxtrup 16:00 PUSH

Einen ordentlichen Satz nach oben möchte auch der VfR Voxtrup machen, doch der Aufsteiger hat, trotz einiger guter Leistungen zuletzt, nur drei Punkte auf dem Konto. Garrel hingegen gewann drei der letzten vier Spiele und sprang auf Platz vier. Das klare Ziel wird der Heimsieg sein, um noch weiter nach oben schielen zu können.