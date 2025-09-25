 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
– Foto: Detlev Drobeck

Legt Esens einen drauf? Brisanz in Mühlen, Brake vs. Vechta

Neunter Spieltag im Überblick

Der neunte Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und bereits am Freitag stehen zwei Partien an, wobei sich BW Papenburg zumindest vorübergehend die Tabellenführung schnappen kann. Am Samstag ist Voxtrup in Garrel zu Gast und der Rest spielt am Sonntag. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
15:00

Oldenburg als Absteiger empfängt den Aufsteiger TuS Esens. Nach einem katastrophalen Saisonstart hätte man es wohl nicht gedacht, doch der TuS hat nur einen Punkt weniger als Oldenburg auf dem Konto. Zuletzt gewann der Aufsteiger drei von vier Spielen. Oldenburg fehlt es an Konstanz, doch am Sonntag soll der zweite Heimsieg der Saison eingefahren werden.

Morgen, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
20:00live

Papenburg kann sich mit dem siebten Sieg in Serie die Tabellenführung, zumindest vorerst, schnappen. Am Freitag kommt Vorwärts Nordhorn, gegen die man seit sieben Spielen unbesiegt ist. Zuletzt gab es ein Remis, doch Nordhorn läuft bisher den eigenen Erwartungen hinterher. Vielleicht gelingt den Gäste ja eine Überraschung.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
15:00

Schüttorf empfängt BW Lohne II und trifft auf einen unbekannten Gegner. Ein Heimsieg wird dennoch das klare Ziel sein, um weiterhin an den Top-Zwei dran zu bleiben. Lohne hingegen startete sehr gut in die Saison, wartet nun aber seit zwei Partien auf einen Sieg, ob Schüttorf da der richtige Aufbaugegner ist, wagt man aber zu bezweifeln.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:00

Platz 15 gegen Platz 14. Brake und Vechta stehen tief im Keller und brauchen definitiv Punkte. Während Brake seine einzigen drei Punkte auswärts einfuhr, konnte Vechta nur zuhause Punkten. Eine Serie wird also im positiven Sinne reißen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00live

Melle und Eintracht Nordhorn sind durch einen Punkt getrennt und das obwohl Melle noch gänzlich unbesiegt ist. Doch aus den sieben Partien konnte der SC lediglich zwei Mal gewinnen. Aufsteiger Nordhorn gewann zuletzt zwei Mal in Serie und sprang an Melle vorbei auf Rang acht.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
20:00

Firrel und Bevern wechselten sich zuletzt stets ab damit, wer einen Dreier einfährt. Nach der Regel wäre der SV Bevern wieder dran, doch der Tabellenfünfte ist seit vier Partien sieglos und verlor den Anschluss nach ganz oben. Firrel steht auf dem zwölften Platz und könnte mit einem Sieg einen ordentlichen Satz nach oben machen.

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
16:00

Einen ordentlichen Satz nach oben möchte auch der VfR Voxtrup machen, doch der Aufsteiger hat, trotz einiger guter Leistungen zuletzt, nur drei Punkte auf dem Konto. Garrel hingegen gewann drei der letzten vier Spiele und sprang auf Platz vier. Das klare Ziel wird der Heimsieg sein, um noch weiter nach oben schielen zu können.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
15:00

Die beiden Teams kennen sich und wissen um die Qualitäten. GW Mühlen empfängt den TV Dinklage, gegen den man in der Vorsaison kein einziges Tor schießen konnte. Aktuell stellen die Grün-Weißen aber die beste Offensivabteilung der Liga und Dinklage verlor zwei Mal in Serie. Mühlen also favorisiert, doch die Gäste zeigten bereits, was in ihnen stecken kann, wenn sie die PS auf den Rasen bringen.

