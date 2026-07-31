Legt Dietfurt vor? – Steinsberg versus Deuerling

Können Christian Zeneli und der ASV Undorf gegen Pielenhofen erstmals in dieser Saison punkten? – Foto: Florian Würthele

Drei Mannschaften mit Maximalausbeute, zwei mit null Zählern: So gestaltet sich das Bild in der Kreisliga 2 vor dem 3. Spieltag. Die beiden Tabellenschlusslichter genießen am Sonntag zwar Heimrecht, bekommen es aber jeweils mit einem Team aus dem Top-Trio zu tun. Der ASV Undorf empfängt den FC Pielenhofen-Adlersberg, während die SG Oberndorf/Matting den TSV Großberg zu Gast hat. Neben Pielenhofen und Oberndorf/Matting tragen auch die Dietfurter noch eine weiße Weste. Der TSV ist bereits am heutigen Freitagabend in Beratzhausen gefordert.

Heute, 18:30 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 18:30 PUSH



Hohe Hürde für den TSV Beratzhausen (7., 3 Punkte)! Tabellenführer TSV Dietfurt (1., 6) ist zu Gast und drängt natürlich auf den nächsten Dreier. Die Hausherren haben durch den jüngsten Auswärtserfolg in Leonberg aber ebenfalls Selbstvertrauen getankt. „Nach der deutlichen Leistungssteigerung in der letzten Partie ist uns die Schwere der Heimaufgabe gegen Dietfurt bewusst. Wir gehen als klarer Außenseiter ins Spiel und werden versuchen, mutig aufzutreten und mit dem gleichen Kampfgeist aus dem letzten Spiel dem Meisterfavoriten entgegenzutreten“, lautet die Devise von TSV-Coach Nico Ernstberger.





So., 02.08.2026, 14:00 Uhr SG Painten SG Painten SV Töging SV Töging 14:00 PUSH



Remis gegen Hohenschambach, Niederlage in Großberg: Bei der SG Painten (10., 1) hatte man sich vom Saisonstart sicherlich etwas mehr erhofft. Klappt's zu Hause mit dem ersten Dreier? Absteiger SV Töging (9., 3) schaut am Sonntag vorbei und möchte nach dem jüngsten, ersten Saisonsieg gegen Undorf nun natürlich nachlegen.





So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FSV Steinsberg Steinsberg TSV Deuerling Deuerling 15:00 live PUSH



Ein interessantes Kräftemessen steigt in Steinsberg. Hier der FSV (6., 3) als amtierender Vizemeister, der angesichts des 3:0-Sieges in Lupburg in der Vorwoche in Fahrt zu kommen scheint. Dort der ambitionierte und punktgleiche Aufsteiger TSV Deuerling (5., 3). Dieser ging vor Wochenfrist in Pielenhofen (0:1) leer aus. Die nächste Aufgabe wird allerdings sicher nicht einfacher.





So., 02.08.2026, 15:15 Uhr SV Lupburg SV Lupburg SV Leonberg SV Leonberg 15:15 PUSH



Für den Kreisliga-Newcomer aus Leonberg war die vergangene Heimpartie gegen Beratzhausen durchaus schon eine richtungsweisende. Dabei musste sich der SVL (11., 1) geschlagen geben und findet sich erstmal im unteren Tabellensegment wieder. Als Nächstes ist die Pongratz-Truppe beim SV Lupburg (8., 3) gefordert. Die Grün-Weißen wollen es im zweiten Heimspiel nacheinander besser machen als zuletzt gegen Steinsberg.













Noch ohne Punkte steht der ASV Undorf (13., 0) da. Beim vergangenen Auftritt in Töging blieb die junge Mannschaft offensiv über weite Strecken zu harmlos. Dies muss unbedingt besser werden, soll es gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg (2., 6) mit einer Überraschung klappen. Die Gäste tragen noch eine weiße Weste – und wollen sich diese am 3. Spieltag bestimmt nicht beflecken lassen.







Die Auswärtsniederlage in Dietfurt kann man im Lager der DJK Eichlberg/Neukirchen (12., 1) sicherlich verschmerzen. Punkte sollen gegen andere Gegner her. Freilich pocht die DJK am Sonntag auf heimischem Terrain auf den ersten Saisonsieg. Die SG Hohenschambach (4., 4.) hat diesen zuletzt gegen Oberndorf/Matting eingefahren. Und reist entsprechend selbstbewusst an.







Zum erlesenden Kreis der verlustpunktfreien Teams gehört auch der TSV Großberg (3., 6). Die Bergler Buam sind optimal in die Saison gestartet und zeigen sogleich, dass mit ihnen zu rechnen ist. Dementsprechend muss sich Oberndorf/Matting (14., 0) auf eine sehr schwere Aufgabe einstellen. Nichtsdestotrotz pocht die SG daheim auf den ersten Punktgewinn, um so einen kompletten Fehlstart zu vermeiden.