 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Steht im Heimspiel gegen die U21 von Eintracht Frankfurt vor einer hohen Hürde: Mohamed Zouaoui von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes. © Jens Schmidt
Steht im Heimspiel gegen die U21 von Eintracht Frankfurt vor einer hohen Hürde: Mohamed Zouaoui von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes. © Jens Schmidt

Legt der SC Waldgirmes gegen die jungen „Adlerträger“ nach?

Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga empfängt der SC Waldgirmes mit breiterer Brust die U21 von Eintracht Frankfurt. Dient die Taktik des Fernwald-Spiels den Lahnauern als Blaupause? +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
E. Frankfurt II
Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Der erste Punkt ist da! Und mit ihm neues Selbstvertrauen sowie die Erkenntnis, dass man auch gegen eine Ligagröße mithalten kann. Unter Beweis stellen will dies Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes auch wieder am Samstag (15.30 Uhr) vor eigenem Anhang gegen die U21 der Frankfurter Eintracht.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.8.2025, 16:39 Uhr
RedaktionAutor