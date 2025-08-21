Legt der SC Waldgirmes gegen die jungen „Adlerträger“ nach?

Lahnau-Waldgirmes. Der erste Punkt ist da! Und mit ihm neues Selbstvertrauen sowie die Erkenntnis, dass man auch gegen eine Ligagröße mithalten kann. Unter Beweis stellen will dies Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes auch wieder am Samstag (15.30 Uhr) vor eigenem Anhang gegen die U21 der Frankfurter Eintracht.