Legt der SC Waldgirmes gegen die jungen „Adlerträger“ nach?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. Der erste Punkt ist da! Und mit ihm neues Selbstvertrauen sowie die Erkenntnis, dass man auch gegen eine Ligagröße mithalten kann. Unter Beweis stellen will dies Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes auch wieder am Samstag (15.30 Uhr) vor eigenem Anhang gegen die U21 der Frankfurter Eintracht.