Legt Bettringen gegen Bargau nach? Dorfmerkingen plötzlich unter Druck

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Die SG Bettringen geht als Tabellenführer mit 62 Punkten in dieses Heimspiel, doch der Vorsprung auf die Sportfreunde Dorfmerkingen II beträgt nur einen Punkt. Zuletzt hielt Bettringen die Nerven: 3:0 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, 2:1 gegen den TSV Böbingen, 1:0 bei den Sportfreunden Lorch und dazu das 1:0 gegen die DJK Schwabsberg-Buch zeigen eine Mannschaft, die auch enge Spiele auf ihre Seite zieht. Der 1. FC Germania Bargau steht mit 44 Punkten auf Rang sechs und reist nach einem 2:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, einem 0:1 beim TSV Böbingen und einem 2:2 gegen die Sportfreunde Lorch mit wechselhaften Eindrücken an. Für Bettringen zählt im Aufstiegskampf jeder Schritt, für Bargau ist es die Gelegenheit, dem Spitzenreiter einen empfindlichen Schlag zu versetzen.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen Sportfreunde Lorch SF Lorch 15:30 live PUSH

Der TSV Hüttlingen hat sich mit 37 Punkten auf Platz acht eine solide Ausgangslage erarbeitet und zuletzt zweimal nacheinander gewonnen. Nach dem 0:1 bei der DJK Schwabsberg-Buch folgten ein 3:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und ein 1:0 beim TSV Böbingen, was Hüttlingen Stabilität und Ruhe verschafft. Die Sportfreunde Lorch bleiben mit 16 Punkten Tabellen-16. und damit tief im Tabellenkeller, auch wenn die jüngsten Remis gegen den TSV Böbingen und den 1. FC Germania Bargau gezeigt haben, dass die Mannschaft noch Widerstandskraft besitzt. Nach dem 0:1 gegen die SG Bettringen braucht Lorch in Hüttlingen aber dringend Punkte, während der Gastgeber seine ordentliche Rückrunde weiter veredeln will.

Morgen, 15:30 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim TSV Böbingen Böbingen 15:30 live PUSH

Die TSG Schnaitheim empfängt als Tabellen-13. mit 26 Punkten den TSV Böbingen, der mit 24 Punkten auf Rang 14 unmittelbar dahinter steht. Damit ist dieses Spiel ein direktes Duell im Abstiegskampf, in dem jeder Fehler schwerer wiegt als an einem gewöhnlichen Spieltag. Schnaitheim kommt aus einem 1:3 gegen den FV 08 Unterkochen, einem 1:2 bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II, einem 0:6 gegen die DJK Schwabsberg-Buch und einem 1:1 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen. Böbingen holte zuletzt zwar ein 1:0 gegen den 1. FC Germania Bargau, verlor danach aber 1:2 bei der SG Bettringen und 0:1 gegen den TSV Hüttlingen.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen steht mit 20 Punkten auf Platz 15 und braucht im Heimspiel gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen dringend Zählbares. Zuletzt war die Mannschaft nah dran, blieb aber nach dem 3:4 beim FV 08 Unterkochen, dem 2:3 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II und dem 2:2 bei der DJK Schwabsberg-Buch ohne Sieg. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen liegt mit 31 Punkten auf Rang elf, hat aber ebenfalls eine schwierige Serie hinter sich: 1:2 beim 1. FC Germania Bargau, 0:3 gegen die SG Bettringen, 1:3 beim TSV Hüttlingen und 1:1 gegen die TSG Schnaitheim. Für Tannhausen/Stödtlen ist es ein Spiel mit existenzieller Note, für Heldenfingen/Heuchlingen die Chance, den Abstand nach unten wieder deutlicher werden zu lassen.

Der SSV Aalen steht mit 36 Punkten auf Rang neun, doch die jüngsten Ergebnisse haben die Stimmung gedrückt. Nach Niederlagen gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, den FV 08 Unterkochen und die Sportfreunde Dorfmerkingen II sucht Aalen gegen die DJK Schwabsberg-Buch nach einer Reaktion. Schwabsberg-Buch ist mit 47 Punkten Fünfter, punktgleich mit der TSG Nattheim, und bleibt trotz des jüngsten 0:1 gegen die SG Bettringen im oberen Tabellenbereich fest verankert. Das Hinspiel gewann die DJK Schwabsberg-Buch 4:2, damals fielen mehr als fünf Tore, weshalb auch diesmal ein emotionales und offenes Spiel naheliegt, ohne dass sich daraus ein Ergebnis ableiten lässt.

Der TV Neuler geht als Tabellen-12. mit 28 Punkten in ein schweres Heimspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II. Neuler hat zuletzt beim 3:3 gegen den FV 08 Unterkochen Moral gezeigt, davor aber 0:3 gegen den FC Durlangen und 2:4 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II verloren. Dorfmerkingen II reist als Tabellenzweiter mit 61 Punkten an und hat nach dem 1:4 beim TSV Hüttlingen mit drei Siegen nacheinander geantwortet: 2:1 gegen die TSG Schnaitheim, 3:2 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen und 2:1 gegen den SSV Aalen. Für Neuler geht es um Abstand zur gefährlichen Zone, für Dorfmerkingen II um den Druck auf Spitzenreiter SG Bettringen.

Morgen, 15:30 Uhr TSG Nattheim Nattheim FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:30 PUSH

Die TSG Nattheim und der FV 08 Unterkochen treffen in einem Duell zweier Mannschaften aus der Spitzengruppe aufeinander. Unterkochen steht mit 52 Punkten auf Rang drei und hat zuletzt mit 3:1 bei der TSG Schnaitheim, 4:3 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen, 3:2 beim SSV Aalen und 3:3 gegen den TV Neuler viele Tore und viele Punkte gesammelt. Nattheim liegt mit 47 Punkten auf Rang vier und hat nach dem 1:2 beim FC Durlangen mit dem 3:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II wieder ein klares Zeichen gesetzt. Für beide geht es nicht um leise Verwaltung, sondern um Prestige und die Festigung der Position im oberen Tabellendrittel.

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