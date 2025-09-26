Legt Aschheim nach? Contento warnt vor „unterschätzter“ Akkurt-Truppe

Den TSV Dorfen haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim unlängst als hartnäckigen Verfolger erst einmal abschütteln können, jetzt würde sich Trainer Vincenzo Contento selbstverständlich freuen, wenn die Mannschaft auch beim jetzigen direkten Tabellennachbarn TuS Holzkirchen an diesem Samstag (15 Uhr) einen 3:0-Erfolg feiern würde.

Doch auch wenn seine Elf inzwischen gleichauf mit dem VfB Forstinning an der Spitze liegt und acht Punkte Vorsprung auf Holzkirchen hat, warnt der FCA-Coach eindringlich vor dem Kontrahenten: „Für mich ist das eine unterschätzte Mannschaft. Mit Orhan Akkurt haben sie einen Top-Trainer, zudem haben sie eine gute Mischung aus Routiniers und jungen Spielern im Kader. Zuletzt sind sie immer besser reingekommen, das wird auf jeden Fall ein Brett für uns.“

Zuletzt gewann der TuS Holzkirchen mit 5:1 beim TSV Peterskirchen und verlor nur eine der zurückliegenden neun Begegnungen (1:2 daheim gegen den SV Saaldorf). In der vergangenen Spielzeit gab es ein Auf und Ab, am Ende wurde es Rang elf. „Wir wollen oben angreifen und uns im oberen Tabellendrittel festsetzen“, gab Akkurt, als Trainer und Spieler ein alter Bekannter aus dem Landkreis, als Saisonziel aus.

Die Aschheimer sind noch ungeschlagen, taten sich in der Vorwoche beim 1:0 gegen den SB DJK Rosenheim sehr schwer. „Wir müssen unser Spiel abliefern und dürfen uns keine Fehler erlauben – dafür ist Holzkirchen zu stark“, sagt Vincenzo Contento, der auf die beiden Urlauber Suheyp Trabelsi und Burhan Mustafov sowie auf den angeschlagenen Idrizovic verzichten muss. Fraglich ist noch, ob Patrick Müller (Kniebeschwerden) und Diego Contento (war unter der Woche krank), in Holzkirchen auflaufen können. (guv)