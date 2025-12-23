Legionär und Rückkehrer: Inter Amberg verstärkt sich doppelt

Mitten im Überlebenskampf der Bezirksliga Nord steckt der SV Inter Bergsteig. Die Amberger Mannschaft überwintert in der Abstiegs-Relegationszone. Sie benötigt im Frühjahr einen Kraftakt, um den Klassenerhalt noch auf direktem Wege zu schaffen. Der vakante Trainerposten konnte vor Kurzem geschlossen werden. Neuer Mann an der Seitenlinie ist Markus Kipry , der aus Gebenbach Bayernliga-Erfahrung mitbringt und nun an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt. Kurz vor Weihnachten kann Sportlicher Leiter Nikolei Dürbeck weitere Personalien präsentieren. Und zwar in Form von zwei Neuzugängen.

Rückkehrer Markus Barth und der junge Tscheche Daniel Kardos wechseln im Winter an der Steig. Das Spielerduo verstärkt und verbreitert den Kader und soll seinen Teil dazu beitragen, dass die „Mission Klassenerhalt“ ein erfolgreiches Ende findet. „Wir freuen uns auf die beiden neuen Spieler“, teilt Dürbeck auf FuPa-Nachfrage mit.



Der 26-jährige Markus Barth trug bereits in der Bezirksliga-Saison 2024/25 das Trikot des SV Inter Bergsteig. In 24 Punktspielen steuerte der großgewachsene Mittelfeldspieler vier Tore und drei Torvorlagen bei. Zuvor kickte er jahrelang für den ASV Haselmühl in der Kreisliga Süd. Diesen Sommer schloss sich Barth dem TuS Rosenberg an (14 Kreisliga-Einsätze), bei dem er bis dato als spielender Co-Trainer fungierte.



Ein völlig unbeschriebenes Blatt ist der zweite Inter-Zugang. Jungspund Daniel Kardos (19) wechselt vom tschechischen Grenz-Klub FC Viktoria Marienbad nach Amberg. Der beidfüßige Spieler soll künftig den Defensivverbund stärken. Beim Bezirksligisten ist man guter Dinge, dass der Legionär der Mannschaft gut zu Gesicht stehen wird. Zum Auftakt der Restrückrunde empfängt die Kipry-Truppe am 14. März den Tabellenführer FC Amberg zum Stadt-Derby. Es folgen Duelle mit Ursulapoppenricht und Weiden II.