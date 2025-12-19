Legia schlägt zu: Marek Papszun als neuer Trainer verpflichtet

Legia stattet Papszun laut polnischen Medien mit einem Vertrag über zweieinhalb Jahre aus, der unmittelbar vor Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde in Kraft tritt. Der neue Coach übernimmt offiziell am 19. Dezember 2025, wenn der Klub seine Personalie auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz präsentieren will.

Um den Wechsel aus Częstochowa zu ermöglichen, muss Legia tief in die Tasche greifen: Für die Ablöse und vertraglich fixierte Klauseln steht eine Summe von rund einer Million Euro im Raum, was die Bedeutung dieser Verpflichtung zusätzlich unterstreicht. Inklusive Gehalt des Trainers und seines Stabs bewegt sich das Gesamtpaket Medienberichten zufolge deutlich über der Marke von einer Million Euro pro Jahr – so teuer war ein Trainerteam in Warschau noch nie.

Papszun kommt mit der Aura eines Architekten, der aus einem Provinzklub einen nationalen Titelträger geformt hat. Seit 2016 führte er Raków Częstochowa Schritt für Schritt von der dritten Liga bis zum Gewinn der Ekstraklasa 2022/23, dazu kommen zwei Pokalsiege und zwei Supercups, die den größten Erfolgslauf der Klubgeschichte markieren.