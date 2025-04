Legendencup: Der Prince, der "Boss" und ein Weltmeister haben zugesagt

Nur noch knapp zwei Wochen sind es bis zum großen Tag. Am 1. Mai findet der Legendencup in Wiesbaden statt. Nur noch kurze Zeit also, doch das Orga-Team um Daniel Ritzel hat bereits einen Marathon hinter sich. Schließlich steht die Austragung des Benefiz-Events, bei dem Spenden für krebskranke Kinder gesammelt werden sollen, schon seit über einem halben Jahr fest. Doch nun, da nur noch wenige Tage fehlen, ist auch Ritzel am Anschlag. "Schlafen, Arbeit, Legenden", so beschreibt Ritzel seinen aktuellen Tagesablauf.