Legenden zaubern für den guten Zweck

Es geht um Fußball und um Hilfe für benachteiligte Menschen. Die Volkssportart Fußball ist bei vielen beliebt und wird aktiv ausgelebt. Es gibt aber auch Menschen in unserer Gesellschaft und in der Eifel, die nicht ohne Weiteres am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Für diese Menschen setzen sich in der Eifelregion insbesondere zwei Organisationen ein: die Lebenshilfe Prüm und der Verein Eifel-Licht.

Und was macht die Lotto-Elf in der Eifel? „Bei den Spielen der Lotto-Elf geht es stets darum, möglichst viel Geld einzusammeln. Mit den Einnahmen und Spenden werden Projekte für benachteiligte und beeinträchtigte Kinder unterstützt: Mit dem Erlös beim Spiel am Freitag, 11. Juli, 19 Uhr, in Gondenbrett unterstützen wir die Lebenshilfe Prüm und Eifel-Licht“, kündigt Lotto-Elf-Koordinator "Euro Eddy" Edgar Schmitt an.

„Damit werden wir Therapeutisches Reiten, Sportangebote für Kinder mit Behinderungen und Förderprojekte für benachteiligte Kinder in der Eifel finanzieren“, sagte Ewald Hoffmann von Eifel-Licht, der sich schon bei einer Pressekonferenz Ende Juni vorab für die großzügige Unterstützung bedankte.