„Legenden für Leben“: Benefizveranstaltung diesmal beim SVWW

Wiesbaden. Angefangen hat alles auf einem Dorfplatz. Im vergangenen Jahr feierte das Benefiz-Turnier zugunsten krebskranker Kinder am „Tag der Legenden“ mit vielen Ex-Profis und rund 5.000 Zuschauern im Helmut-Schön-Sportpark einen Rekord. Dieses Jahr könnte diese Marke noch einmal übertroffen werden: Das Benefiz-Event der Initiative „Legenden für Leben“ mit Daniel Ritzel, Mike Jakobowsky sowie Micho und Marco Freibuchner findet am 30. Mai in der Brita Arena in Wiesbaden statt.
„Unser Ziel ist es, Fußballgeschichte zu schreiben und Gutes für die kleinen Helden zu tun“, postet das Team von „Legenden für Leben“ über die sozialen Netzwerke. Die Wiesbadener Initiative setzt sich seit 2022 für krebskranke Kinder ein. „Es war immer ein Traum, ein Event in einem Stadion zu veranstalten. Dass es nun in Wiesbaden stattfindet, macht mich stolz und sprachlos. Ich hatte nie mein Abschlussspiel, was ursprünglich der Plan der Initiative war. Jetzt ist es endlich soweit – einmal mit meinem Sohn an der Hand ins Stadion laufen“, sagt Daniel Ritzel. Der wiederum eine ganz eigene Geschichte zum Hintergrund hat. „Der Neffe meiner Frau ist an Krebs gestorben.“ Im Kindesalter, wie Ritzel berichtet.
Charity-Event zugunsten krebskranker Kinder in Brita Arena
Vergangenes Jahr waren viele bekannte Gesichter aus dem Wiesbadener Amateurfußball und der Region dabei. Aber eben auch die beiden Weltmeister von 2014, Kevin Großkreutz und Erik Durm, die im „DFL-Allstars“-Ensemble an den Start gingen, oder auch MMA-Kämpfer Christian Eckerlin, der im Frankfurter Waldstadion schon mal vor 60.000 Zuschauern kämpfte. Der Wiesbadener Kurier übertrug das gesamte Turnier im Livestream. Insgesamt kamen beim Langholz Cup 2025 rund 50.300 Euro für die Kinderkrebshilfe zusammen. Eine stattliche Summe.
Gewinnen sollen bei dieser Veranstaltung vor allem junge Menschen, die gar nicht vor Ort sind: Denn alle Einnahmen, die rund um das Event generiert werden, kommen krebskranken Kindern zugute. Dazu betonte Daniel Ritzel, der auch „Kreisliga-Professor“ genannt wird, im Rahmen des Events: „Wenn die Erlöse nicht an die Krebshilfe gegangen wären, hätte ich klipp und klar abgesagt. Mir geht es rein um die Kinder.“
Fußballstars in der Brita Arena erwartet
Dieses Jahr also in der Brita Arena. Während der Kartenvorverkauf in Kürze starten soll, gibt es schon die ersten Zusagen. So sollen laut Veranstalter neben dem FC Bayern München auch Größen wie Kevin Kuranyi, Kommentator Patrick Fritzsche, Tim Wiese, Ailton, und Timo Gebhart zugesagt haben. Besonders gespannt sei man außerdem auf die Performance von Dennis Diekmeier, der einst sein erstes Profitor in der Brita Arena erzielte. Die Tochter des ehemaligen Fußballprofis Diekmeier, Delani, ist schwer an Krebs erkrankt, kämpft aber tapfer gegen die Krankheit.
„Wir freuen uns, im 100. Jubiläum des SV Wehen Wiesbaden dabei zu sein“, so die Veranstalter. Neben normalen Tickets werde es in diesem Jahr auch VIP-Tickets und eine Aftershow-Party geben. Der Wunsch der Veranstalter: 10.000 Besucher in die Brita Arena zu locken. Auch Christian Eckerlin sei wieder am Start.
SVWW-Legende Alf Mintzel freut sich schon auf das Event. „Von Anfang an bin ich Teil dieser großartigen Initiative und es erfüllt mich mit Stolz, dass das Event in der Arena stattfindet. Zum 100-jährigen Jubiläum ist dies eine besondere Gelegenheit, die wir als SVWW voll und ganz unterstützen“, sagt er.