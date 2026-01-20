„Legenden für Leben“: Benefizveranstaltung diesmal beim SVWW

Kevin Großkreutz durfte stellvertretend für die "DFL Legends" den Siegerpokal beim Benefizturnier im vergangenen Mai in die Höhe recken. In diesem Jahr findet das Event in der Brita-Arena statt. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Angefangen hat alles auf einem Dorfplatz. Im vergangenen Jahr feierte das Benefiz-Turnier zugunsten krebskranker Kinder am „Tag der Legenden“ mit vielen Ex-Profis und rund 5.000 Zuschauern im Helmut-Schön-Sportpark einen Rekord. Dieses Jahr könnte diese Marke noch einmal übertroffen werden: Das Benefiz-Event der Initiative „Legenden für Leben“ mit Daniel Ritzel, Mike Jakobowsky sowie Micho und Marco Freibuchner findet am 30. Mai in der Brita Arena in Wiesbaden statt.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Unser Ziel ist es, Fußballgeschichte zu schreiben und Gutes für die kleinen Helden zu tun“, postet das Team von „Legenden für Leben“ über die sozialen Netzwerke. Die Wiesbadener Initiative setzt sich seit 2022 für krebskranke Kinder ein. „Es war immer ein Traum, ein Event in einem Stadion zu veranstalten. Dass es nun in Wiesbaden stattfindet, macht mich stolz und sprachlos. Ich hatte nie mein Abschlussspiel, was ursprünglich der Plan der Initiative war. Jetzt ist es endlich soweit – einmal mit meinem Sohn an der Hand ins Stadion laufen“, sagt Daniel Ritzel. Der wiederum eine ganz eigene Geschichte zum Hintergrund hat. „Der Neffe meiner Frau ist an Krebs gestorben.“ Im Kindesalter, wie Ritzel berichtet.

Charity-Event zugunsten krebskranker Kinder in Brita Arena Vergangenes Jahr waren viele bekannte Gesichter aus dem Wiesbadener Amateurfußball und der Region dabei. Aber eben auch die beiden Weltmeister von 2014, Kevin Großkreutz und Erik Durm, die im „DFL-Allstars“-Ensemble an den Start gingen, oder auch MMA-Kämpfer Christian Eckerlin, der im Frankfurter Waldstadion schon mal vor 60.000 Zuschauern kämpfte. Der Wiesbadener Kurier übertrug das gesamte Turnier im Livestream. Insgesamt kamen beim Langholz Cup 2025 rund 50.300 Euro für die Kinderkrebshilfe zusammen. Eine stattliche Summe.



Gewinnen sollen bei dieser Veranstaltung vor allem junge Menschen, die gar nicht vor Ort sind: Denn alle Einnahmen, die rund um das Event generiert werden, kommen krebskranken Kindern zugute. Dazu betonte Daniel Ritzel, der auch „Kreisliga-Professor“ genannt wird, im Rahmen des Events: „Wenn die Erlöse nicht an die Krebshilfe gegangen wären, hätte ich klipp und klar abgesagt. Mir geht es rein um die Kinder.“