"Legenden für immer" – Bornheim krönt sich mit Aufstieg

Der SSV Bornheim hat es geschafft. Mit einem deutlichen 5:1-Sieg beim FV Bad Honnef sicherte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Schmitz am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 1 – und damit den erstmaligen Aufstieg in die Mittelrheinliga, die höchste Spielklasse des Fußball-Verbands Mittelrhein. Da Verfolger SSV Homburg-Nümbrecht parallel ebenfalls gewann (5:2 in Brauweiler), war der Bornheimer Sieg Pflicht – und am Ende hochverdient.