Legenden des VfR Aalen und VfB Stuttgart messen sich

– Foto: Jani Pless

Der VfR Aalen richtet vom 26. bis 28. Juni 2026 ein Festwochenende aus, dessen Auftakt ein besonderes Legendenspiel bildet. Am Freitag treffen in der Centus Arena die Legenden des VfR Aalen und des VfB Stuttgart aufeinander. Zwei schwäbische Traditionsklubs verbinden dabei Fußballgeschichte, Emotionen und ein Rahmenprogramm für Fans aller Generationen.

Zum Start des VfR-Festwochenendes kehren am Freitag, 26. Juni, zahlreiche frühere Spieler zurück auf den Platz. Die Tore der Centus Arena öffnen um 16 Uhr, Anpfiff des Legendenspiels zwischen dem VfR Aalen und dem VfB Stuttgart ist um 17.30 Uhr. Rund um die Partie ist auch für Familien ein Programm geplant. Vor dem Spiel gibt es Torwandschießen, außerdem können sich Kinder mit den Maskottchen „Fritzle“ vom VfB Stuttgart und „Limes“ vom VfR Aalen fotografieren lassen. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Für die Nordtribüne kosten Tickets für Erwachsene ab zehn Euro, Kinder zahlen fünf Euro. Karten für die Haupttribüne sind für 15 Euro erhältlich, Kinder zahlen dort acht Euro. Zudem bietet der VfR ein VIP-Ticket für 79 Euro an. Der VIP-Bereich öffnet bereits mit dem Stadion, ab 19 Uhr folgt ein Abendessen mit den Legenden beider Vereine sowie Musik durch einen DJ.