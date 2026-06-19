 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Legenden des VfB Stuttgart spielen in Sulzbach an der Murr

Einige ehemalige Nationalspieler gastieren beim FV Sulzbach/Murr.

von vfb · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Hornauer

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KL A2 Rems/Murr/Hall
Bundesliga
Sulzbach/Mu.
VfB Stuttg.

Die VfB Legenden machen am Sonntag Station in Sulzbach an der Murr. Mit am Ball sind auch diesmal wieder einige ehemalige Nationalspieler.

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Die VfB Legenden gastieren am Sonntag, den 21. Juni 2026, beim FV Sulzbach/Murr und treffen auf deren Legenden- & Friends-Auswahl. Anpfiff auf dem Sportplatz an der Jahnstraße in Sulzbach ist um 14.30 Uhr.

Bei unserer Traditionsmannschaft stehen Cacau, Hansi Müller, Andreas Hinkel, Silvio Meißner, Roberto Pinto, Alexander Farnerud, Matthias Hagner, Julian Schieber, Denis Berger, Michél Dinzey, Manuel Fischer, Marco Grüttner, Milan Jurkovic, Marc Kienle, Victor Lopes, Matthias Morys, Sreto Ristic, Angelo Vaccaro und Christof Weber im Kader. Betreut wird die Mannschaft von Karlheinz Förster.

Unterhaltung für die ganze Familie

Neben dem Spiel erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit DJs und Mitmachaktionen wie zum Beispiel Fußballtennis, einem Gewinnspiel und einem Parcours. Außerdem sorgen Fritzle und die Maskottchen der Gemeinde für zusätzliche Unterhaltung für die ganze Familie.

Datum/Anstoßzeit Gegner Spielort Sonntag, 21. Juni 2026, 14.30 Uhr FV Sulzbach/Murr Sportplatz an der Jahnstraße, 71560 Sulzbach Freitag, 26. Juni 2026, 17.30 Uhr VfR Aalen Centus-Arena, 73430 Aalen Samstag, 11. Juli 2026, 13 Uhr FC Steißlingen Sportpark Mindlestal, 78256 Steißlingen Sonntag, 12. Juli 2026, 11 Uhr SV Gaschurn Sportplatz Mountain Beach, 6793 Gaschurn