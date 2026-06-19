Legenden des VfB Stuttgart spielen in Sulzbach an der Murr

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. _________________________________________________________________________________________________ Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________

Die VfB Legenden gastieren am Sonntag, den 21. Juni 2026, beim FV Sulzbach/Murr und treffen auf deren Legenden- & Friends-Auswahl. Anpfiff auf dem Sportplatz an der Jahnstraße in Sulzbach ist um 14.30 Uhr.

Bei unserer Traditionsmannschaft stehen Cacau, Hansi Müller, Andreas Hinkel, Silvio Meißner, Roberto Pinto, Alexander Farnerud, Matthias Hagner, Julian Schieber, Denis Berger, Michél Dinzey, Manuel Fischer, Marco Grüttner, Milan Jurkovic, Marc Kienle, Victor Lopes, Matthias Morys, Sreto Ristic, Angelo Vaccaro und Christof Weber im Kader. Betreut wird die Mannschaft von Karlheinz Förster.

Unterhaltung für die ganze Familie

Neben dem Spiel erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit DJs und Mitmachaktionen wie zum Beispiel Fußballtennis, einem Gewinnspiel und einem Parcours. Außerdem sorgen Fritzle und die Maskottchen der Gemeinde für zusätzliche Unterhaltung für die ganze Familie.