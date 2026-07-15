Legenden des VfB Stuttgart mit erfolgreicher Reise

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Die Legenden des VfB Stuttgart waren am vergangenen Wochenende in Steißlingen im südlichen Württemberg sowie in Gaschurn im österreichischen Vorarlberg zu Gast. Mit zwei Siegen und jeder Menge guter Laune im Gepäck ging es anschließend zurück nach Stuttgart.

Die VfB Legenden sorgten am zurückliegenden Wochenende für gleich zwei Premieren: Während am Samstag im Rahmen des Vereinsjubiläums des FC Steißlingen erstmals das neue VfB-Heimtrikot zum Einsatz kam, standen die Legends tags darauf zum ersten Mal überhaupt außerhalb Deutschlands auf dem Rasen und feierten ihr Debüt auf internationalem Parkett.

Mit dabei waren unter anderem Markenbotschafter Cacau sowie seine beiden Teamkollegen aus der Meistersaison 2006/2007, Arthur Boka und Antonio da Silva. Gemeinsam ging es für den Legenden-Tross im Mannschaftsbus in Richtung Steißlingen im Hegau, wo der VfB anlässlich des 50. Vereinsjubiläums des FC Steißlingen gastierte. Rund 1.000 begeisterte Fans sahen am Samstagnachmittag ein torreiches Spiel zwischen der Altherren-Auswahl des FC Steißlingen und den VfB Legenden, welches die Gäste aus der Landeshauptstadt nach Treffern von Michel Dinzey, Cacau (2), Timo Gebhart (2) und Denis Berger mit 6:2 für sich entschieden. Rund um das Spiel sorgte ein buntes Rahmenprogramm für beste Laune bei den Besuchern und auch VfB-Maskottchen Fritzle gab sein Bestes für einen stimmungsvollen Nachmittag.