Legenden des VfB Stuttgart hautnah: Das sind die Termine

Sulzbach, Pfullendorf, Montafon: Die VfB Legends reisen in der warmen Jahreszeit wieder durch Württemberg – und sind diesmal auch über die Landesgrenzen hinaus im Einsatz. Von Anfang Mai bis Mitte Juli stellt sich die Stuttgarter Legenden-Auswahl in Freundschaftsspielen den Auswahlen verschiedener Landkreise und Vereinen aus der Region.
Württemberg-Duell läutet Legenden-Sommer ein
Den Startpunkt des Legenden-Sommers markiert am ersten Mai-Wochenende das „Comedy & Beats & Sports Festival“ in der Geberit-Arena in Pfullendorf, in dessen Rahmen der VfB auf die Traditionsmannschaft des 1. FC Heidenheim trifft. Rund um das Spiel, das am Samstag, 2. Mai 2026, um 15 Uhr angepfiffen wird, sind weitere Highlights geboten, etwa eine Comedy-Show, ein American Football-Spiel sowie eine große Aftershow-Party. Zudem können sich Besucher unter anderem auf Gewinnspiele, eine Spieltags- und Einlaufshow sowie herzhafte und süße kulinarische Highlights freuen.
Weitere Spiele finden im Sommer außerdem am Sonntag, 21. Juni 2026, ab 14.30 Uhr gegen den FV Sulzbach/Murr, am Freitag, 26. Juni 2026, ab 17.30 Uhr gegen den VfR Aalen sowie am Samstag, 11. Juli 2026, ab 13 Uhr gegen den FC Steißlingen statt. Informationen zu Vorverkäufen und Rahmenprogrammen folgen zeitnah.
Besonderes Match in Vorarlberg
Ein Spiel der besonderen Art wartet am Sonntag, 12. Juli 2026, ab 11.30 Uhr im Montafon-Tal in Vorarlberg in Österreich auf die VfB-Legends, zu dessen Partner-Familie das ortsansässige Skigebiet Silvretta Montafon gehört. Gegen die Lokalmatadoren des SV Gaschurn-Partenen bestreitet die weiß-rote Legendenelf ihr einziges Spiel außerhalb Württembergs in diesem Sommer.
Diese und weitere Legenden streifen im Sommer das Trikot mit dem Brustring über:
Victor Lopes, Matthias Morys, Manuel Fischer, Angelo Vaccaro, Marco Grüttner, Timo Gebhart, Christof Weber, Denis Berger, Cacau, Michael Bochtler, Matthias Hagner, Hansi Müller, Andreas Hinkel, Marc Kienle, Silvio Meißner.
Samstag, 02.05. | 15:00 Uhr
Gegner: 1. FC Heidenheim
Spielort: GEBERIT Arena, 88630 Pfullendorf
Sonntag, 21.06. | 14:30 Uhr
Gegner: FV Sulzbach/Murr
Spielort: Sportplatz an der Jahnstraße, 71560 Sulzbach
Freitag, 26.06. | 17:30 Uhr
Gegner: VfR Aalen
Spielort: Centus-Arena, 73430 Aalen
Samstag, 11.07. | 13:00 Uhr
Gegner: FC Steißlingen
Spielort: Sportpark Mindlestal, 78256 Steißlingen
Sonntag, 12.07. | 11:00 Uhr
Gegner: SV Gaschurn
Spielort: Sportplatz Mountain Beach, 6793 Gaschurn (Österreich)