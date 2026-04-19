Legenden des VfB Stuttgart hautnah: Das sind die Termine

Den Startpunkt des Legenden-Sommers markiert am ersten Mai-Wochenende das „Comedy & Beats & Sports Festival“ in der Geberit-Arena in Pfullendorf, in dessen Rahmen der VfB auf die Traditionsmannschaft des 1. FC Heidenheim trifft. Rund um das Spiel, das am Samstag, 2. Mai 2026, um 15 Uhr angepfiffen wird, sind weitere Highlights geboten, etwa eine Comedy-Show, ein American Football-Spiel sowie eine große Aftershow-Party. Zudem können sich Besucher unter anderem auf Gewinnspiele, eine Spieltags- und Einlaufshow sowie herzhafte und süße kulinarische Highlights freuen.

Weitere Spiele finden im Sommer außerdem am Sonntag, 21. Juni 2026, ab 14.30 Uhr gegen den FV Sulzbach/Murr, am Freitag, 26. Juni 2026, ab 17.30 Uhr gegen den VfR Aalen sowie am Samstag, 11. Juli 2026, ab 13 Uhr gegen den FC Steißlingen statt. Informationen zu Vorverkäufen und Rahmenprogrammen folgen zeitnah.

Besonderes Match in Vorarlberg

Ein Spiel der besonderen Art wartet am Sonntag, 12. Juli 2026, ab 11.30 Uhr im Montafon-Tal in Vorarlberg in Österreich auf die VfB-Legends, zu dessen Partner-Familie das ortsansässige Skigebiet Silvretta Montafon gehört. Gegen die Lokalmatadoren des SV Gaschurn-Partenen bestreitet die weiß-rote Legendenelf ihr einziges Spiel außerhalb Württembergs in diesem Sommer.