Legenden des VfB Stuttgart begeistern Sulzbach an der Murr

– Foto: Tobias Sellmaier

Die Legenden des VfB Stuttgart waren zu Gast beim FV Sulzbach/Murr und sorgten vor rund 1000 Fans für beste Unterhaltung.

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Bei hochsommerlichen Temperaturen erlebten die zahlreichen Familien und rund 300 Kinder ein stimmungsvolles Fußballfest anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des FV Sulzbach/Murr. Neben vielen Toren stand vor allem das gemeinsame Erlebnis für Jung und Alt im Mittelpunkt.

Zu den Torschützen des 9:2-Erfolges unserer VfB Legenden gehörten unter anderem Julian Schieber, Manuel Fischer, Alexander Farnerud, Angelo Vaccaro, Marco Grüttner sowie Cacau und Arthur Boka, die gleich doppelt trafen.

Für die VfB Legenden geht es bereits am Freitag, 26. Juni 2026, weiter. Dann trifft die Mannschaft um 17.30 Uhr auf den VfR Aalen.

Die nächsten Spiele der VfB-Legenden:

Fr., 26.06.2026, 17.30 Uhr: VfR Aalen – Centus-Arena, 73430 Aalen

Sa., 11.07.2026, 13.00 Uhr: FC Steißlingen – Sportpark Mindlestal, 78256 Steißlingen

So., 12.07.2026, 11.00 Uhr: SV Gaschurn – Sportplatz Mountain Beach, 6793 Gaschurn