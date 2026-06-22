 2026-06-22T14:49:50.746Z

Allgemeines

Legenden des VfB Stuttgart begeistern in Sulzbach an der Murr

Rund 1000 Fans waren beim Legendenspiel zu Gast.

von vfb · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tobias Sellmaier

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KL A2 Rems/Murr/Hall
Sulzbach/Mu.
VfB Stuttgart Legenden

Die Legenden des VfB Stuttgart waren zu Gast beim FV Sulzbach/Murr und sorgten vor rund 1000 Fans für beste Unterhaltung.

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So., 21.06.2026, 14:30 Uhr
FV Sulzbach/Murr
FV Sulzbach/MurrSulzbach/Mu.
VfB Stuttgart Legenden
VfB Stuttgart LegendenVfB Stuttgart Legenden
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Bei hochsommerlichen Temperaturen erlebten die zahlreichen Familien und rund 300 Kinder ein stimmungsvolles Fußballfest anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des FV Sulzbach/Murr. Neben vielen Toren stand vor allem das gemeinsame Erlebnis für Jung und Alt im Mittelpunkt.

Zu den Torschützen des 9:2-Erfolges unserer VfB Legenden gehörten unter anderem Julian Schieber, Manuel Fischer, Alexander Farnerud, Angelo Vaccaro, Marco Grüttner sowie Cacau und Arthur Boka, die gleich doppelt trafen.

Für die VfB Legenden geht es bereits am Freitag, 26. Juni 2026, weiter. Dann trifft die Mannschaft um 17.30 Uhr auf den VfR Aalen.

Die nächsten Spiele der VfB-Legenden:

  • Fr., 26.06.2026, 17.30 Uhr: VfR Aalen – Centus-Arena, 73430 Aalen
  • Sa., 11.07.2026, 13.00 Uhr: FC Steißlingen – Sportpark Mindlestal, 78256 Steißlingen
  • So., 12.07.2026, 11.00 Uhr: SV Gaschurn – Sportplatz Mountain Beach, 6793 Gaschurn

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