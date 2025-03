Legenden des Schwalm-Eder-Kreises

Frühe Jahre und prägende Einflüsse Hans-Dieter Diehl, geboren am 30. März 1951 in Schrecksbach, entwickelte bereits in jungen Jahren sein fußballerisches Können. Zunächst trug er beim VfB Schrecksbach die Farben seines Heimatortes, wo sich sein Talent rasch abzeichnete.

Frosch spielte in der Saison 07/70 bis 06/74 beim legendären SV Alsenborn, dem damals berühmtesten Dorfverein der Republik mit knapp 2.450 Einwohnern. Bereits 1962 übernahm Fritz Walter, der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954, das Traineramt bei Alsenborn. Unter seiner Führung qualifizierte sich der Verein dreimal für die Aufstiegsrunde in die Bundesliga (1968, 1969, 1970). Danach wechselte Frosch zum 1. FC Kaiserslautern.

Der Durchbruch bei Kaiserslautern – Begegnungen mit Legenden Sein Sprung in die Profikarriere gelang Hans-Dieter Diehl in der Saison 1975/76, als er zum 1. FC Kaiserslautern wechselte. Am 19. September 1975 feierte er sein Bundesliga-Debüt gegen den VfL Bochum. In Kaiserslautern spielte er in einem Umfeld, das von fußballerischen Ikonen geprägt war. Neben Größen wie Ronnie Hellström, Klaus Toppmöller und Hans-Peter Briegel zählte auch der legendäre Walter Frosch zu seinen Mitspielern (Zitat Frosch: „Ein Walter Frosch spielt nur A-Nationalmannschaft oder Weltauswahl“)

Ein Spiel, das in Erinnerung bleibt

Ein besonders denkwürdiger Moment in Diehls Karriere ereignete sich am 06.12.1975 im Gelsenkirchener Parkstadion. An jenem Abend reisten zahlreiche Schalke-Fans aus der Schwalm in der Hoffnung auf einen Heimsieg gegen die Pfälzer an. Bis zur 87. Minute lag Schalke mit 2:1 in Führung. Diehl, in der 81. Minute eingewechselt, nahm den Ball nach einem Eckball an und zog aus zwölf Metern zum präzisen Ausgleichstreffer zum 2:2 ab.

Diehl absolvierte in der Saison 1975/76 insgesamt neun Bundesligaspiele für Kaiserslautern und erzielte dabei ein Tor.

DFB-Pokalfinale 1976 und weitere Etappen

Ein weiteres Highlight bildete das DFB-Pokalfinale 1976 in Frankfurt, in dem Diehl als Teil des Kader der Pfälzer antrat. Trotz der Niederlage gegen den Hamburger SV vor über 60.000 Zuschauern behielt er – wie auch seine Mitspieler – stets die Freude am Spiel im Herzen.

Wechsel und spätere Stationen

Kurz nach Beginn der Saison 1976/77 wechselte Diehl zum Zweitligisten KSV Baunatal, wo er sich als Stammspieler in der Abwehr etablierte und bis zum Abstieg in die Oberliga Hessen im Jahr 1979 auf neunzig Zweitligaspiele und ein erzieltes Tor kam. Später führten ihn Stationen nach Marburg und Ziegenhain, bevor er letztlich den Weg zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln beim VfB Schrecksbach fand.

Zurück zu den Wurzeln

In der Saison 1980/81 kehrte Hans-Dieter Diehl wieder zu seinem Jugendverein VfB Schrecksbach zurück und agierte dort auch zeitweise als Spielertrainer. Nach der Saison 1985/86 beendete Diehl seine aktive Karriere beim VfB Schrecksbach.

