Legenden des 1. FC Köln treten am 1. Mai in Büderich an

Die Traditionself des FC kommt nach Büderich. – Foto: Markus Verwimp

Der 1. Mai steht auf der Sportanlage am Eisenbrand wieder ganz im Zeichen des Fußballs. Und bei der dritten Auflage des Fußballfestes wartet ein ganz besonderes Highlight: Die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln ist zu Gast bei den „Fußball Freunden Büderich ’22“ (FFB). Angeführt von bekannten Größen wie Matthias Scherz, Marcel Risse, Alexander Voigt, Adam Matuschyk, Holger Gaißmayer, Marco Höger oder Stefan Engels treffen die ehemaligen Profis ab 14 Uhr auf die Hobby-Mannschaft der Gastgeber.

Neben dem sportlichen Höhepunkt bietet das Fußballfest erneut ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Los geht es bereits um 9.45 Uhr mit der offiziellen Eröffnung, ehe ab 10 Uhr gleich mehrere Wettbewerbe parallel starten. Im Stadion am Eisenbrand wird das 2. Meerbuscher Schulturnier ausgetragen. Gespielt wird in unterschiedlichen Altersklassen vom Drei-gegen-Drei bis zum Modus 6+1, sodass sowohl die Jüngsten als auch ältere Schüler passende Wettbewerbe vorfinden. „Fairplay, Teamgeist und der Spaß stehen dabei klar im Vordergrund“, betont Frankenstein.

„Dass wir so eine hochkarätig besetzte Traditionsmannschaft bei uns begrüßen dürfen, ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt FFB-Vorsitzender Gregor Frankenstein. „Da sind viele Spieler dabei, die man aus den vergangenen 20 Jahren kennt. Das wird für die Zuschauer sicherlich richtig spannend.“

Ergänzt wird das Angebot durch den 2. „Meerbuscher Walking Football Cup“ – eine gelenkschonende Variante des Fußballs, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Beim „Walking Football“ sind Rennen und Körperkontakt mit dem Gegner verboten. Acht Mannschaften haben sich bereits angemeldet, nachdem im vergangenen Jahr die Fusseberg Kickers Helpenstein den Premierentitel holten.

Zeitgleich findet auf weiteren Plätzen der „Tag des Mädchenfußballs“ statt, bei dem interessierte Mädchen unter Anleitung erste Erfahrungen mit dem Ball sammeln können.

Auch abseits des Rasens ist was los

Auch abseits des Rasens ist für Unterhaltung gesorgt. Kinderschminken, Bastelaktionen, Live-Musik sowie Mitmachangebote wie Torwandschießen oder eine Messung der Schussgeschwindigkeit sorgen dafür, dass sich Besucher jeden Alters angesprochen fühlen. „Wir wollen, dass hier jeder einen schönen Tag verbringen kann, nicht nur die Fußballer“, erklärt Frankenstein.

Nach den Siegerehrungen am frühen Nachmittag richtet sich der Blick dann auf das große Duell mit den Kölner Legenden. Dass die Partie sportlich eine Herausforderung wird, sieht Frankenstein mit einem Augenzwinkern: „Das Ergebnis wird definitiv höher ausfallen als in den Spielen gegen die Fortuna“, prognostiziert er mit Blick auf die Duelle der vergangenen Jahre. „Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Es geht um den Spaß und vor allem um den guten Zweck.“

Denn wie in den Vorjahren steht das Fußballfest ganz im Zeichen der Solidarität. Die Erlöse der Veranstaltung werden diesmal dem Verein „Meerbusch hilft“ zugutekommen, der sich für Bedürftige in der Stadt engagiert und sie durch vielfältige Angebote unterstützt. „Wir haben bewusst eine Initiative aus unserem direkten Umfeld ausgewählt“, erklärt Frankenstein. „Das passt zu uns und zu dem, was wir als Verein vermitteln wollen.“

Im Anschluss an die Partie haben die Zuschauer die Möglichkeit, bei einem „Experten-Gespräch“ in der Mixed Zone mit den ehemaligen Profis ins Gespräch zu kommen, ehe der Tag in entspannter Atmosphäre gemeinsam ausklingt.

Organisiert wird das Fußballfest nahezu vollständig ehrenamtlich. „Das machen wir alles selbst“, sagt Frankenstein. „Wer mitspielen will, hilft auch beim Auf- und Abbau oder im Service mit. Das gehört bei uns einfach dazu.“

Mit mittlerweile rund 90 Mitgliedern und einem stetig wachsenden Angebot haben sich die „Fußball Freunde Büderich ‘22“ in den vergangenen vier Jahren seit ihrer Gründung deutlich weiterentwickelt. Neben der Hobby-Mannschaft gehören inzwischen auch Mädchen- und Jungenfußball, Walking Football, die Hallenfußball-Variante Futsal und Beachvolleyball zum festen Bestandteil. „Unser Ansatz ist weiterhin, dass jeder bei uns mitmachen kann, völlig unabhängig vom Leistungsniveau“, sagt Frankenstein.