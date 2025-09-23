Legenden der SpVgg SV Weiden kehren zurück

Der Abend begann mit einer herzlichen Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Michael Kurz. „Schön, dass ihr wieder in eurer Heimat seid“, sagte Kurz. Er witzelte über seine eigene Vergangenheit: „Zu Zeiten von Peter Meßmann war ich Ball-Holer – einige von euch kennen mich vielleicht nicht.“ Danach betonte er, welche SpVgg-Helden in den letzten Jahrzehnten das Vereinsleben geprägt hatten: „Ihr habt eure Zeit bei der SpVgg Weiden geprägt und es vergeht kein Spiel, in dem nicht jemand an Schneider Heinz, Harry Luft, Manni Walz oder Hans Pausch erinnert wird. Ein Hans Dotzler, ein Peter Meßmann, ein Heinz Meierhöfer, Sigi Gleißner, Bunny Rossmann, Erik Dippl, Stefan Fink – ihr seid einfach große Bestandteile unseres Vereins.“



Michael Kurz präsentierte auch das neue Gelände der Spielvereinigung. Mit den zwei Kunstrasenplätzen, die im Mittelpunkt der zukünftigen sportlichen Entwicklung stehen. Wichtig bleibe, dass wieder die Tradition im Verein lebt – verbunden mit der Zusammenarbeit über die Grenzen Weidens hinaus.



Organisator Stan Fink betonte, dass es eine Ehre sei, dieser Einladung zu folgen: „Es ist sehr schön, dass wir alle wieder einmal zusammengekommen sind.“ Der Besuch hatte auch sportliche Impulse: Michael Riester, Chefcoach des Bayernligateams, stattete dem Treffen einen Besuch ab und spürte die besondere Ausstrahlung der „Stars“. Der Abend brachte die Ehemaligen ins Gespräch, und auch Riester tauschte mit Meßmann sowie Wolfgang Bergmann einige Worte aus.



Die Zusammenkunft der SpVgg-Legenden vor und während des Spiel brachte der jetzigen Mannschaft offenbar Glück. Mit 3:1 gewann die Riesters Truppe ihr Heimspiel gegen den Würzburger FV in der Bayernliga Nord. Die Tribüne war fest in der Hand der Ehemaligen, deren Eindrücke und Geschichten dem Abend den besonderen Charakter gaben. Schlussendlich feierte man den ersten Heimsieg der Saison – verbunden mit wichtigen Zählern nach zuletzt eher durchwachsenen Ergebnissen. Am kommenden Freitag treten Behnke, Lummer & Co. zum Oberpfalzderby beim ASV Cham an. Darauf schließen sich weitere Flutlichtspiele an: gegen Gebenbach, in Eltersdorf und gegen Kornburg.